Megjelent Nick Cave új albuma

Az ausztrál dalszerző-énekes Nick Cave-től alig tíz napja érkezett a meglepetés-bejelentés, hogy október 4-én új albumot ad ki a Bad Seeds tagságával: a 2013-as Push The Sky Away és a 2016-os Skeleton Tree után egy trilógia záró lemezeként megjelenő Ghosteen dupla album, első „gyerek” részében nyolc számmal, a második „szülői” részben két hosszú dal közt egy spoken word tétellel. A lemez világpremierjét a YouTube-on tartották október 3-án magyar idő szerint este 11-től.

A 2018-2019 folyamán Angliában, Amerikában és Németországban készült album, melyen a zongorista-énekes Cave-et a 2016-os lemezen is dolgozó aktuális Bad Seeds-felállás (a multiinstrumentalista Warren Ellis, az ütőhangszeres Jim Sclavunos, a dobos Thomas Wydler, a basszista Martyn Casey és az új gitáros George Vjestica) kíséri, itt hallható:

Nick Cave And The Bad Seeds: Ghosteen (2019)

PART 1:

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

PART 2:

Ghosteen

Fireflies

Hollywood