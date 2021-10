McCartney és Swift is beiktat rock and roll hírességeket

Az október 30-i clevelandi esten McCartney a Foo Fighters jelentőségét fogja méltatni, Taylor Swift a dalszerző Carole Kinget fogja beiktatni.

Paul McCartney és Taylor Swift is beiktat új tagokat a Rock and Roll Hírességek Csarnokának jövő heti ünnepségén.

Az október 30-i clevelandi esten McCartney a Foo Fighters jelentőségét fogja méltatni. Az ex-Beatle jó kapcsolatban van Dave Grohllal, a Foo Fighters frontemberével, és a ceremónia után már mindketten két „minőségükben” szerepelnek majd a hírességek csarnokában. Korábban McCartney a Beatlessel és szólóban, Grohl a Nirvanával lett a rock and roll hivatalos halhatatlanja.

Taylor Swift a dalszerző Carole Kinget fogja beiktatni, emellett fel is lép Jennifer Hustonnal együtt.

Tina Turner laudációját Angela Bassett színésznő mondja el, aki az énekesnőről 1993-ban készült életrajzi filmben (What’s Love Got to Do With It?) a főszerepet alakította. Tina Turner munkássága előtt Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R. és Bryan Adams színpadi produkcióval fog tisztelegni október 30-án.

A hétfői bejelentés szerint Drew Barrymore a Go-Go’s, Lionel Richie pedig Clarence Avant beiktatási beszédét fogja elmondani, de bekerül a hírességek csarnokába Jay-Z, Todd Rundgren, a Kraftwerk, Charlie Patton, Gil Scott-Heron, LL Cool J, Billy Preston és Randy Rhoads is.

Borítókép: Paul McCartney