Magyar filmek is versenyeznek a nemzetközi operatőrfesztiválon (videó)

Roman Polanski J’acusse című filmjével nyílik meg november 9-én a lengyelországi Torunban a 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál.

A fesztivál, amelyre sokan azért is figyelnek, mert

jól jelzi, hogy ki esélyes az operatőri Oscarra,

a héten hozta nyilvánosságra versenyprogramját. Az Arany Béka-díjért idén a Lawrence Sher operatőri munkájával, Todd Phillips rendezésében készült Joker című rendhagyó képregényfilm, a Phedon Papamichael fényképezte és James Mangold rendezte Az aszfalt királyai című autóversenyzős dráma, a The Painted Bird (A festett madár) című, Oscarra nevezett cseh háborús dráma, amelynek operatőre Vladimir Smutny, rendezője Vaclav Marhoul volt, és két Netflix-produkció is verseng: Marin Scorsese Az ír című maffiafilmje Rodrigo Prieto operatőri munkájával és az argentin Fernando Meirelles rendezte, Cesar Charlone fényképezte A két pápa című alkotás.

A fesztivál honlapja szerint

a debütáló filmrendezők versenyében szerepel Topolánszky Tamás Yvan Curtiz című filmje, melynek operatőre Dévényi Zoltán volt, valamint Nemes László Napszállta című filmje, amelyet Erdély Mátyás fényképezett. A diákok versenyébe pedig beválogatták Dávid Attila, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatójának Jakab című vizsgafilmjét, amelynek operatőre Lehr Juhász Péter volt.

A The Hollywood Reporter emlékeztetett arra, hogy az utóbbi hat évben három alkalommal kapott operatőri Oscar-jelölést a Camerimage Arany Béka-díjasa. 2013-ban az Ida operatőre, 2015-ben a Carol operatőre, 2016-ban pedig az Oroszlán operatőre került az Oscar-jelöltek közé. A 2014-ben operatőri munkájáért díjazott Leviathan és a 2017-ben díjazott Testről és lélekről, Enyedi Ildikó filmje pedig a legjobb idegen nyelvű film kategóriában jutott az Oscar-jelöltek közé.

A tavalyi Arany Béka-díjas, a The Fortress operatőre nem jutott be az Oscar-versenybe, de az Ezüst Békát elnyerő Lukasz Zal, a Hidegháború operatőre bekerült az Oscar-jelöltek közé, a Bronz Béka nyertese, a Roma rendező-operatőre, Alfonso Cuarón pedig megkapta a rendezői és az operatőri Oscar-díjat is.

A Camerimage operatőri filmfesztivált november 9. és 16. között rendezik meg Torunban.