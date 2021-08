Kiállítást rendeznek az első nő tiszteletére, aki repülőgépet épített

Lilian Bland gépe a Mayfly nevet kapta, utalva arra, hogy vagy fog repülni, vagy nem, vagyis it may fly, it may not.

Kiállítást szentel az 1900-as években élt Lilian Blandnek a belfasti Ulster Múzeum. A sajtófotósként dolgozó, dohányzó, nadrágot és kezeslábast viselő, kerékpározó Bland volt ugyanis az első nő volt, aki maga tervezte, építette meg és vezette repülőgépét. Amíg más úttörő nők, mint példuál Amelia Earhart, ünnepelt hírességgé váltak, Bland sikerei a feledés homályába merültek. Az Észak-Írországi Nemzeti Múzeumok közé tartozó Ulsteri Közlekedési Múzeum kiállítása azonban változtatni kíván ezen. Clare Ablett kurátor szerint az elmúlt években a pilóta története új életre kelt. Motiváló ugyanis, hogy Bland nem vetette alá magát az Eduárd-korszak szabályainak és nem hagyta, hogy a nőkre vonatkozó korlátozások bármilyen módon visszatartsák. Lilian nagyon inspiráló, nemcsak a fiatal lányoknak és nőknek, hanem mindenkinek – hangsúlyozta a kurátor. A The Guardian ismertetője alapján Bland 1878-ban született az angliai Kentben. Véleménye szerint azonban az Eduárd-korszak társadalmában a nők üres fecsegéssel teli életet éltek. Így ő inkább vadászni és lőni járt. Úgy lovagolt, mint a férfiak, útmutatást is írt a biztonságos leesés praktikáiról. Ezenkívül sajtófotósként dolgozott. Anyja halála után elhagyta Angliát, apjával Észak-Írországba költözött. A repülés iránti érdeklődését Louis Blériot francia mérnök és pilóta sikerei keltették fel. Miután egy légibemutatón jegyzeteket készített, Bland megtervezte saját siklórepülőjét. Gépét, a Mayflyt 1910. augusztus 31-én, egy mérföld repüléssel avatta fel. Ezután repülőgépek építésével és Ford autók értékesítésével foglalkozott. Miután férjhez ment unokatestvéréhez, Charles Blandhez, 1912-ben Kanadába emigrált, ahonnan csak lányuk halála után tért vissza Angliába. Cornwallban élt haláláig, 1971-ig. Teljesítménye és sikerei csak első repülésének századik évfordulóján, 2010-ben kaptak ismét hangsúlyt, amikor egy történelmi társaság Bland emlékére táblát avatott. A hatóságok azóta róla nevezték el a korábbi Glengormley-parkot, amelynek egy Mayflyt ábrázoló szobrot is elhelyeztek a területén.