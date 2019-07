Indul a verseny az Arany Oroszlán-díjért

Roman Polanski új filmje, Steven Soderbergh thrillerje, valamint James Gray alkotása is szerepel a hivatalos versenyprogramban. A fesztiválon lesz a GUO4 című magyar kisjátékfilm világpremierje.

Az Arany Oroszlán-díjért versengő 21 filmalkotás között lesz Todd Phillips Jokere, Roy Andersson About Endlessness című drámája, Olivier Assayas thrillerje, a Wasp Network, Haifa al-Manszúr szaúdi filmrendező The Perfect Candidate című filmje és Shannon Murphy Babyteeth című alkotása – adta hírül a The Hollywood Reporter című filmes portál.

A Netflix streamingszolgáltató idén Noah Baumbach Marriage Story című drámájával és Steven Soderbergh The Laundromat című thrillerjével vesz részt a fesztiválon. Utóbbinak olyan alkotásokat köszönhetünk, mint a Traffic, az Erin Brockovich – zűrös természet vagy az Ocean’s sorozat.

A 11 napos mustra versenyprogramjában szerepel Roman Polanski J’accuse című filmje, Emmanuelle Seigner, Louis Garrel és Jean Dujardin főszereplésével, valamint James Gray Ad Astra – Út a csillagokba című misztikus filmje Brad Pitt-tel a főszerepben.

A fesztivál nyitófilmje is szerepel a versenyben: Kore-eda Hirokazu japán filmrendező La Vérité (Az igazság) című filmje Catherine Deneuve, Juliette Binoche és Ethan Hawke főszereplésével készült és a velencei mustrán lesz a világpremierje.

A fődíjért verseng még mások mellett Pablo Larraín Ema című drámája, Yonfan kínai rendező No.7 Cherry Lane című filmje és Václav Marhoul The Painted Bird című alkotása.

A fesztivál már korábban bejelentett zárófilmje a Mick Jaggerrel forgatott The Burnt Orange Heresy című krimi lesz.

Giuseppe Capotondi angol nyelvű filmjében Elizabeth Debicki (Nyughatatlan özvegyek), Claes Bang (A négyzet) és Donald Sutherland is szerepel. A film világpremierjét szeptember 7-én versenyen kívül tartják, a díjátadó ceremónia után.

A Velencei Filmfesztivál Orizzonti Shorts nevű szekciójában lesz a GUO4 című magyar kisjátékfilm világpremierje.

A film gyártócége, a Mindwax tájékoztatása szerint az alkotást Peter Strickland rendezte, producere Nedeczky Dóra, operatőre Fillenz Ádám.

A háromperces kísérleti film egy leharcolt férfiöltözőben játszódik, ahol két úszó közötti nézeteltérés ökölpárbajba torkollik.

A film zenéjét az angol kísérleti összművészeti formáció, a GUO tagjai, Daniel Blumberg és Seymour Wright, valamint Crystabel Reily szerezték.

A 76. velencei filmfesztivált augusztus 28. és szeptember 7. között rendezik a lagúnák városában.

Julie Andrews angol színésznőt és Pedro Almodóvar spanyol filmrendezőt Arany Oroszlán-életműdíjjal tüntetik ki.

A nyolctagú zsűrit idén Lucrecia Martel argentin filmrendező vezeti.

Borítókép: Julie Andrews színésznő a Viktor, Viktória című filmben