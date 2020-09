Először kapta őslakos festő Ausztrália legrangosabb művészeti kitüntetését, a portrékat jutalmazó Archibald-díjat pénteken.

A 37 éves Vincent Namatjira az elismerést az önmagát és Adam Goodes őslakos ausztrálfutballistát ábrázoló, Stand Strong For Who You Are (Határozottan állj ki azért, aki vagy) című portréjáért kapta.

Az Új-Dél-Wales-i Művészeti Galéria közlése szerint a díj 99 éves történetében Namatjira az első őslakos művész, aki átveheti a 100 ezer ausztrál dollárral járó díjat.

Goodes csaknem húsz éven át volt az Ausztrálfutball Liga (AFL) kiemelkedő játékosa, mielőtt 2015-ben abbahagyta a játékot és otthagyta csapatát, a Sydney Swans klubot. Rendszeresen kapott ugyanis sértéseket és rasszista megjegyzéseket a játékok során, az AFL pedig sokáig nem értékelte rasszizmusként az eseteket, amiért a liga és 18 klubja tavaly bocsánatot is kért.

Goodes utolsó szezonjáról The Final Quarter címmel dokumentumfilm készült, mely elmondása szerint mélyen megindította Namatjirát, aki a közép-ausztráliai „nyugati arrernte” őslakos csoport tagja.

„Hasonló történeteink és tapasztalataink vannak az ország, a nyelv és a kultúra szétszakítottságáról és arról az állandó nyomásról, mely az őslakoslétből ered ebben az országban”

– fogalmazott a művész.

Namatjira, akinek munkái szerepelnek a világ számos gyűjteményében, köztük a British Museumban is, Albert Namatjira akvarellművész dédunokája.

Borítókép: illusztráció