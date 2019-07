Banksy-kiállítás nyílik Kolozsváron

A világ leghíresebb graffitiművészének munkáival hívják fel a figyelmet a város egyik műemléképületére.

A The Art of Banksy című nemzetközi vándorkiállítást Kolozsváron a Hunyai tér (Piața Ștefan cel Mare) 18. szám alatt található Vaida Voevod Házban rendezik be (ebben az ingatlanban lakott Alexandru Vaida Voevod politikus, egykori román miniszterelnök) – írja a Maszol.

A több mint 50 festményt, fotót, sablont és 3D-s tárgyat, valamint az arctalan művész munkásságáról szóló videókat felvonultató kiállítás augusztus 1. és november 3. között, 12-től 22 óráig látogatható.

Társadalomkritikus falrajzainak köszönhetően Banksy a Times szerint a világ száz legbefolyásosabb személyeinek egyike, annak ellenére, hogy nem tudni, ki is ő valójában. Bár mindössze annyi biztos, hogy a nagy-britannai Bristolban született, munkái mesés összegekért cserélnek gazdát.

Híressé vált az az eset, amikor Lány léggömbbel című grafittijének reprója megsemmisítette magát egy aukción, miután 1,4 millió fontért elkelt.

