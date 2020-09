Akár 100 százmillió dollárért is elkelhet Botticelli egy portréja

A művész Fiatal férfi arcképe medalionnal című alkotása egyike annak a mindössze tucatnyi portrénak, amelyek fennmaradtak.

Akár 100 millió dollárt (31,2 milliárd forint) is adhatnak Sandro Botticelli itáliai reneszánsz mester egy portréjáért egy januári New York-i árverésen – jelentette be csütörtökön a Sotheby’s.

A művész Fiatal férfi arcképe medalionnal című alkotása egyike annak a mindössze tucatnyi portrénak, amelyek fennmaradtak. Botticelli leghíresebb művei, a Vénusz születése és a Tavasz a firenzei Uffizzi Képtárban láthatók.

A 15. században született festmény a becslések szerint 80 millió dollárnál magasabb áron fog elkelni a Sotheby’s januári Régi mesterek című árverésén. A világjárvány ellenére nézők is figyelemmel kísérhetik a licitharcot.

Az aukciósház szerint könnyen lehet, hogy több mint 100 millió dollárt is adnak a képért, ez a Sotheby’s történetében egy régi festő művéért előzetesen becsült legmagasabb ár.

„A puszta szépsége örömmel tölt el. A becslés valóban tükrözi a minőséget, a mű állapotát, rendkívüli ritkaságát és a kivételes vizuális hatást” – magyarázta Christopher Apostle, az aukciósház régi mesterek festményiért felelős osztályának igazgatója.

A világon húsznál kevesebb azoknak a műalkotásoknak a száma, melyeket több mint 100 millió dollárért árvereztek el. Legutóbb Claude Monet híres Szénakazlak-sorozatának egy darabjáért fizetett a győztes licitáló 110 milliót egy tavaly májusi aukción. Az összeg egyben impresszionista festményért árverésen adott eddigi legmagasabb ár.

Az aukciós világrekordot 2017-ben állították fel, amikor a Leonardo de Vincinek tulajdonított Krisztus-portrét, a Salvator Mundit 450 millióért vitték el.

A Fiatal férfi arcképét jelenlegi – meg nem nevezett – tulajdonosa az Egyesült Királyságban vásárolta egy aukción 1982-ben 810 ezer dollárért (ma több mint egymilliónak felelne meg).

Az elmúlt fél évszázadban a festményt hosszabb időszakokra a londoni Nemzeti Galériának, a New York-i Metropolitannak és a washingtoni Nemzeti Galériának is kölcsönadták.

Az 1470-es, 1480-as évek fordulóján készült mű egy titokzatos, ismeretlen fiatal férfit ábrázol, aki valószínűleg a 15. század végi firenzei elithez, talán a városban uralkodó Medici-házhoz tartozott. Egyszerű, sötét ruhát visel, mögötte a két égbolt látszik, kezében egy medalion. A kerek foglalatban egy újabb portré, egy szent arcmása látható, melyet a 14. századi sienai Bartolomeo Bulgarini mesternek tulajdonítanak.

Borítókép: Sandro Botticelli Fiatal férfi kerek képpel című festményét akasztják falra a Sotheby’s aukciós ház New York-i kiállítótermében 2020. szeptember 23-án.