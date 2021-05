A Fleetwood Mac és Tom Petty felvételeit adja ki a Warner új lemezein

A hetvenes években berobbant két előadó, a Fleetwood Mac, valamint Tom Petty korábbi felvételeit, ritkaságait dobta piacra a Warner Records. A ma is létező brit-amerikai zenekartól koncertdalok, a 2017-ben elhunyt amerikai énekes-gitárostól kiadatlan számok jelentek meg.

A Fleetwood Mac története 1967-ben blues-rock együttesként kezdődött, de a milliós lemezeladásokat a hetvenes évek közepétől felvállalt slágeres poprock hozta meg.

Az alapítók közül megmaradt Mick Fleetwood (dob) és John McVie (basszusgitár), valamint a csapathoz valamivel később csatlakozott Christine McVie (billentyűs hangszerek, ének) mellé 1975-ben érkezett Stevie Nicks amerikai énekesnő és a gitáros-énekes Lindsey Buckingham. Ezzel a felállással lett világhírű a Fleetwood Mac.

Három sikeres stúdióalbummal (köztük a 40 milliós eladást produkáló, Grammy-díjas Rumours-szal) a háta mögött adták ki első, dupla koncertlemezüket 1980-ban. A Tusk című album turnéján rögzített anyag feljavított hangzású, super deluxe kiadása a most limitált példányszámban piacra dobott doboz.

A Live-on olyan tökéletes popdalok élő változatai kaptak helyet, mint a Dreams, a Don’t Stop, a Sara, a Go Your Own Way, a Rhiannon. Az egyéves turné 113 koncertből állt, az észak-amerikai állomások mellett Japánt, Ausztráliát és néhány európai országot érintett, a Wembley Arenában egymás után hat koncertet adtak. Az össznézőszám 1,3 millió volt.

A negyven évvel későbbi kiadványba a dupla, 180 grammos bakelit mellé egy vinyl kislemez került két demóval, illetve három CD, amelyből a harmadik korábbi (1977-es) és későbbi (1982-es) koncertcsemegéket is tartalmaz. A nagy alakú doboz része továbbá egy ritka koncertfotókat, a zenekar történetét és a felvételek hátterét bemutató füzet.

A Fleetwood Mac-be Buckingham helyett 2018-ban Mike Campbell került, akinek gitárjátéka Tom Petty közelmúltban megjelent lemezén, a Finding Wildflowersen is hallható. A tizenhat számos CD Petty 1994-es albuma, a Wildflowers készítése idején rögzített, de még ki nem adott felvételeket, akusztikus verziókat, kislemez B oldalakat tartalmaz. Tavaly a Wildflowers and All the Rest című box részeként már elérhető volt, de most külön is kiadták.

A Wildflowers-projekt Tom Petty szólómunkája volt, de állandó zenekara, a Heartbreakers zenészeivel (Campbell mellett Benmont Tench billentyűssel, Howie Epstein basszusgitárossal, valamint az együttesben éppen egymást váltó dobosokkal, Stan Lynch-csel és Steve Ferronéval) vette fel 1992 és 1994 között. Petty dupla lemezt akart, de a kiadó vezetői ezt nem engedték.

Az alternatív számváltozatokat tartalmazó CD-n a címadó Wildflowersben Ringo Starr is hallható, sőt, az is, amikor a felvétel elején ezt mondja: „I forgot how the front part goes” (Elfelejtettem, hogy van a fő rész). Elvis Presley egykori basszusgitárosa, Jerry Scheff pedig a Hard on Me-ben penget.

A kiadványokat a Magneoton/Warner forgalmazza Magyarországon.