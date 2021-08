Közösséget boldogító hétvége volt, avatással és falunappal

A kultúra helyi bástyáját hivatalosan pénteken délután adták át, a méltán híres falunapjukat pedig szombaton tartották meg az előszállásiak. Ez utóbbira már szép számmal érkeztek a környező településekről is.

Előszállás – Kiböjtölték, és most örömmel érkeztek a jövőbeli használói a Művelődési Ház és Könyvtár átadóünnepségére csinnadratta helyett jó szóval és barátsággal. Az újjászületett intézményt büszke elégedettséggel vették birtokukba a megjelentek. Az eseményen Farkas Imre polgármester foglalta össze a küzdelmes, de sikerrel zárult időszakot:

– Nagyon rossz állapotban volt már ez az épületegyüttes, hiszen a felépítése óta nem fordítottak jelentősebb összeget a fenntartására. Több helyen beázott, a padlója és a színpad is teljesen elhasználódott. Minden porcikája felújításra szorult.

A felújítás kis tételekben

– Ez a tevékenység 2015-ben kezdődött. Az első szakaszban a művelődési ház főépületének tetőfedése cseréjére került sor. Ugyancsak megoldhattuk annak, valamint a klubszárnynak a külső szigetelését és a nyílászárók cseréjét is. A szárnyépületek és a színpad tetőcseréjére 2016-ban került sor. A vizesblokkok felújítása önkormányzati forrásból valósult meg. Az addig elvégzett munkák ma már két és fél, háromszorosába kerülnének a megemelkedett árak miatt. A könyvtár nyílászáróinak és elektromos hálózatának a cseréjére 2017-ben került sorra.

Türelmesen végigjárták az utat, szisztematikusan haladtak a felújítással

2018-ban a Boros Jani bácsi utolsó itteni munkájából született újjá a színpad padozata. Még abban az évben nyertünk egy energetikai pályázatot talán a legnagyobb gondunkra, a fűtés korszerűsítésére. Ennek következtében jutottunk el a központi épület és az Antal terem padlójának cseréjéhez, ami alá került a fűtésünk.

A belső terek megújulásához, a falfelületek rendbehozatalához a Magyar Falu Programból nyertünk forrást. A bútorok cseréjére 2019-ben egy újabb pályázat útján kaptunk lehetőséget. Abból 25 darab széket és asztalt vásároltunk. Ezt követően kapott laminált padlót a könyvtár és a raktár. Mellette még a tető hiányosságait is pótolnunk kellett. Utolsó lépésként a könyvtár falazatának és bútorzatának a teljes cseréje következett.

Hat év alatt, tizenkét lépésben

– Így foglalhatjuk össze ezt a menet közben szinte végeláthatatlannak tűnő tevékenységet. Összesítve kilencvenkétmillió forintos pályázati, és huszonhárommilliós önerőből született újjá ez a büszkeségünk.

Maradt még feladat, és a tervek is megszülettek rá

– Természetesen az eddigieket még további hét lépéssel szeretnénk tovább bővíteni. Ezek a légtechnika és a klímaberendezés befejezése, valamint a hang- és fénytechnikai berendezések beszerzése. Mellettük az udvaron található, nagyon sokféle módon fölhasználható külső tér rendbehozatala és a ma használatos eszközökkel való fölszerelése is ránk vár. Itt szoktuk például a községi disznóvágást rendezni, de alkalmassá lehetne tenni a bármely időszakban lebonyolítható közös grilles programok számára is. Ehhez egy féltetőt, térkövezést, fafűtésű kemencét, sütögető- és bográcsozóhelyek kialakítását kellene elvégezni. Ezekkel a fejlesztésekkel itt egy, az időjárási szélsőségek ellen is jól védett, szép közösségi teret lehetne kialakítani. Az épület­együttes déli bejáratát, illetve a környékét parkosítással kell majd rendbe hoznunk. A könyvtárat pedig négy-öt laptoppal szeretnénk fölszerelni. Mindezek mellett be kell fejeznünk az épület riasztó- és kamerarendszerét. Mellettük ki kell alakítanunk egy wifirendszert is, amely az egész területen használható.

Akik nélkül nem sikerült volna

– Elsőként Varga Gábor országgyűlési képviselőt szeretném megemlíteni. Mindig mellettünk állt, és nagy segítséget adott a munkánkhoz, és figyelemmel kísérte a projekt megvalósítását.

– Szántó Éva személyében egy különleges, elkötelezett projektmenedzser csatlakozott hozzánk. A felkészültségének köszönhetően a pályázat minden követelményének megfelelően tudtuk elvégezni az ott velünk szemben támasztott feladatokat.

– Horváth József a községünk díszpolgáraként elkötelezett ember módján gondolkodott az elvégzendő feladatokról. A vállalkozásával, a Cukép Kft.-vel magas színvonalon és a cél érdekében nagyvonalúan végezték el a felmerülő munkákat.

– Kegye Krisztina belsőépítész és bútortervező az a személy, akinek döntő szerepe van abban, hogy a könyvtárunk ebben a gyönyörű formájában született újjá! A kivitelezőkkel olykor könyörtelen keménységgel tárgyalt, akik végül gond nélkül meg tudták valósítani az általa elvárt magas színvonalú követelményeket.

– Az „ötödik szereplő” maga a közösség volt. A hagyományainkhoz híven nagyon sok kétkezi társadalmi munkát végeztünk. Szívesen tettük, és büszkék vagyunk az eredményére.

A falunap díszvendége volt a képviselő

Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője már az előző napon, a létesítmény átadásakor, majd a távollétében is sok hálás köszönetet kapott:

– Nagyon örülök a közösség elismerésének és a köszönő szavaknak is, de ebben a nagy munkában, aminek az elvégzéséhez csak gratulálni tudok, nem az én szerepem volt a fontos. Ennek a sorozatnak a menedzselése Farkas Imre polgármester vállát nyomta, aki szívósan és körültekintően végezte ezt a munkát. Ehhez a tevékenységhez nagy körültekintésre, s – már csak a pályázatok miatt is – alapos előkészítésre és hasonló kivitelezésre van szükség. Természetesen sokat beszéltünk a megvalósítandó célról még a legelején, és az azt követő időszakban is. A tanácsom az volt, hogy ne várjanak arra, hogy majd csak sikerül egyszerre elnyerni a munkához szükséges százötvenmillió forintot, hanem szépen egymás után oldják meg a feladatot. Így tettek, türelmesen végigjárták az utat, és a részsikerek eredményeit is fölhasználva egyre jobb állapotú létesítményben zajlottak le a számukra fontos és sikeres programok.