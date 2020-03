Zombiapokalipszis, csak egy kicsit másként

Zombis filmet, de főleg sorozatot csinálni nem könnyű, mert olyan alkotások lődözték ki a lehetőségeket vagy tették magasra a mércét az utóbbi évek során, mint a kultikus The Walking Dead, a Z-világháború vagy mondjuk régebbről a Sziklák szeme. De egy sor más alkotás is napvilágot látott már a film­iparban, amik a lehető legkülönfélébb szemszögből közelítették meg a zombisztorit, így félő, hogy mára már tényleg nincs új a nap alatt. Vagy mégis?

Azon már meg sem lepődünk, hogy a Netflix nem bír magával, és igyekszik ontani a sorozatokat, jó hír azonban, hogy – eddig – még tartotta magát a színvonalhoz is. Ezért meri az ember elindítani a századik zombis valamit, mert bízik benne, hogy ez sem lesz rossz. És tényleg nem az. A Fekete nyár viszont egy valamire figyel, és egy okos kudarckerülő taktikával megpróbálja a Z-világháború spin offjának mutatni magát. Pedig egyébként nem az, de taktikának nem rossz.

A sorozat első epizódja azzal indul, hogy a kibontakozó pánikhelyzetben bepillantást nyerünk egy család kapkodásába, amint minden igyekezetükkel próbálják elhagyni otthonukat és a várost, ahol valami rémséges dolog van készülőben. A sztori ott tart, hogy tudjuk, hogy van valami, tudjuk, hogy nagy a gáz, ezt felfogják a szereplők is, csak még nem értik. Valami rend-szerűség azért még tetten érhető, a hatóságok többé-kevésbé szervezetten evakuálják a lakosságot, de akin bármiféle betegség nyomait is észlelik, azt nem viszik magukkal. Meg azt sem, akinek nincsenek papírjai vagy nem elég gyorsak.

Elég hamar eljutunk odáig, hogy az emberek nagy része már kvázi biztonságban van, mi, a nézők azonban ott maradunk a menekülőkkel. És bizony konkrétan ott vagyunk, az operatőri munkának köszönhetően átnézünk a válluk fölött, „nézünk a lábuk elé”, egyszóval olyan látásmódot kapunk, amivel sokszor belső szemlélőként éljük meg a zombik elleni menekülést. Ezzel lesz igazán félelmetes a sztori, mert a főbb karaktereket meg nem igazán ismerjük, a zombiktól megijedni megint nem fogunk, mert kb. csak bután hörgő emberek, de a kietlen vidék, a rettegő, reményvesztett túlélők, a kiválóan működő csapdák, amikbe űzik magukat a szereplők, és a nagyon okos kamerakezelés arra ösztönzi a nézőt, hogy ne felejtse el a Fekete nyarat az első évad után. Várjuk a következőt.