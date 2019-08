Vita és Virginia hagyatéka

Ha olykor reményvesztettnek érezzük korunk értékrendjét, ha azt gondoljuk, hogy bűn és mocsok uralja a mindennapjainkat, nézzük meg a Vita és Virginia – Szerelmünk története című ír-brit drámát. Hajlandók vagyunk ugyanis azt feltételezni, hogy már mindent tudunk a világról, nekünk újat nem mondhatnak. Pedig de.

A film egy szenvedélyes kapcsolat igaz történetét meséli el, amely az úttörőnek számító regényíró, Virginia Woolf (Elizabeth Debicki), valamint a nemesi származású, mindig titokzatos költő, Vita Sackville-West (Gemma Arterton) között bontakozott ki.

Egy olyan korban járunk, ahol a nemek közti egyenjogúság is megkérdőjelezhető, két nő szerelme pedig teljesen elfogadhatatlan volt a társadalom szemében. A 40 éves Woolf 1922-ben ismerkedett meg a nála egy évtizeddel fiatalabb Sackville-Westtel. Szerelmük barátságként indult, majd Vitából nemcsak szerető, de múzsa is lett, ő inspirálta Woolf regényének nemváltó hősét, Orlandót. Szakítottak, ám utána is egymás megszállottjai maradtak, ami szétkergeti illúziónkat: bizony már akkor is voltak „mások”, kapcsolatuk pedig nem fátyolkönnyű románc volt, hanem izzó viszony, aminek végeredménye a legszebb és leghosszabb szerelmes levél lett az irodalomban.