Világnapi retrómozi

1975 óta október elseje a zene világnapja. Ennek örömére nem lehet rossz ötlet előszedni az archívumból egy már több mint 30 éves örök darabot, leporolni és élvezni Milos Forman zsenialitását.

Az Amadeus Peter Shaffer drámájának filmes adaptációja. Az események Bécsben játszódnak az 1780-as években. A középpontban egy mérsékelten híres és elismert udvari komponista, Antonio Salieri (F. Murray Abraham) áll, aki úgy érzi, sorsa végre beteljesedett, hiszen Ausztria császárának egyik legközelebbi pártfogoltjává vált. Hamarosan azonban villámcsapásként éri a felismerés, hogy az istenadta tehetség, amire mindig is áhítozott, egy trágár, pöffeszkedő és cinikus fiatalembernek, Wolfgang Amadeus Mozartnak (Tom Hulce) adatott meg. Az ifjú zeneszerző hamarosan fenekestül felforgatja Bécs zenei életét, és szinte azonnal kivívja a művészi babérokra törekvő Salieri gyűlöletét. Az irigységtől elborult komponista elhatározza, hogy addig nem nyugszik, amíg tönkre nem teszi a géniuszt.

Az ego nagy károkat képes okozni azokban, akik nem tudják feldolgozni: az akarat és a törekvés olykor nem elég. Az élet olykor meggondolatlanul osztja a tehetséget, vagy legalábbis mi azt gondoljuk, persze minden nézőpont kérdése. Fájó lehet azt képzelni, hogy valami nekünk járna, de mégis inkább valaki olyannak adatik meg, aki látszólag kevésbé becsüli meg ezt az ajándékot. Más kérdés persze, hogy azzal, hogy valaki elpusztítja az embert, képes-e elpusztítani vele együtt a művészt is. Nem nagy spoiler, ha azt mondom, nem.

Az Amadeus örök érvényű, lehengerlő dráma. Ha valaki nem érzékeny a komolyzene és a zenetörténet iránt, akkor is élvezni fogja. A fel-felcsendülő zenei betéteknek a cselekmény mellett is oka és szerepe van, a színek olyan vibrálóak, hogy szinte életre kelnek, hiába van szó egy 1984-es filmről. A színészek kvalitásai szintén megkérdőjelezhetetlenek, főleg a főszerepet alakító F. Murray Abraham és Tom Hulce esetében. Jók a kisebb formátumú karakterek is, a színészi játék sem okoz csalódást a nézőnek.

Nem véletlenül került fel ez a mozi az IMDB legjobbra értékelt filmjeinek a listájára. Tizenkét éves kor felett szinte bárkinek ajánlott, pláne ha stílusosan akarjuk eltölteni a zenei világnapot. Ja, és még történelmi hűséget is felfedezhetünk benne.