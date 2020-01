Vetélkedés több fronton a kultúra napja alkalmából

A dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégiumban 28. alkalommal hirdették meg a magyar kultúra napjához kötődően a vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyüket, és rajzpályázatukat; illetve tizedik alkalommal esszéírásra is várták a jelentkezőket.

A megmérettetésre szerte az országból mintegy százötven diák érkezett tegnap délután. Idén a magyar irodalom határon túl élő képviselői előtt tisztelegtek a trianoni békediktátum 100 évvel ezelőtti aláírására emlékezve. A megnyitón Kratzmajer Zoltán igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd a pályázatok eredményhirdetése következett. Az esszéíró pályázat – amely az általános iskola 7–8. évfolyamos és a középiskola 9–13. évfolyamos tanulóinak szól – különdíját a pusztaszabolcsi Mészáros Zsófia kapta. Ott a választható feladat Kovács András Ferenc: És Christophorus énekelt című versének elemzése vagy Kányádi Sándor: Arany János kalapja című versének elemzése volt.

A trianoni diktátum ütötte mély sebet kifejező Trianon traumája a képzőművészetben című rajzpályázat – amelyből kiállítás is nyílt az aulában – díjait Rohonczi István rajztanár adta át a lorántffys Pammer Vanesszának, a rácalmási Bányai Majának és Tamás Ádámnak, illetve a Széchenyi gimis Brezány Virágnak, Juhász Adorjánnak és Urbán Somának. A megnyitó zárásaként a gimnázium Kistulipán énekkara népdalokkal kedveskedett.

Ebben az évben a vers- és prózamondó versenyre olyan műveket vártak, amelyek 1920 után keletkeztek az anyaországon kívül magyar szerző műveként magyarul. Az 1–4. osztályban tanulók mesével nevezhettek, mindenféle megkötés nélkül. Ebben az évben is csatlakoztak a versünnep mozgalomhoz, a Versünnep Alapítvány kiírásához. A zsűri (Turi Bálint színész, Szuprics Tamás tanár és Tóth Éva könyvtárigazgató) döntése alapján az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken is. A kicsik külön zsűri előtt mutatták be tudásukat, őket Szücsné dr. Harkó Enikő, Szuprics Magdolna és Csáfordi Annamária hallgatta meg és értékelte tudásukat.

Népdaléneklésben a zsűri (Lakos Angéla és Koncz Mária) szólóének és énekegyüttes (3–10 fő) kategóriában egy 3–5 népdalból álló népdalcsokor alapján döntöttek, amelyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származnak.