A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Oláh Bernadett ajánlja Bíró Zsófia: A boldog hentes felesége című könyvét.

„Nem alszom, csak várom, éjjel és nappal, de sosem jön haza előbb, mert a gasztronómia összeesküdött a szerelmünk ellen…”

„… nem akarok halott állatok között élni …”

„Nem akarom ezt a hatalmas szabadságot, nem akarok minden este hajnalig várni, … nem akarok halott állatok között élni, nem akarok több húst enni, nem akarok több ínyencfalatot, melegszendvicset akarok, aludni akarok, meghitt, kettesben töltött estéket akarok, …elegem van… De aztán végül mindig hazajön…és óvatosan, nehogy fölébredjek, a számba tömköd egy kis citrusolajjal készült pattogatott kukoricát vagy szarvasos gombócot. Ilyenkor valahogy mindig csak később szabadul rám a meghatottság, és az első gondolatom az, hogy miért is nem haragszom, amiért megint rám és az ágyra borította az újragondolt paprikás krumplit (tintahallal).”

A szenvedélyesen szerelmes, de mégis reménytelenül magányos séffeleség humoros és (ön)ironikus regényes vallomását így foglalhatnánk össze egy mondatban: „2843 napja nem alszom a szerelemtől”. A szerelemtől, „amiben csirkékkel, kacsákkal, disznókkal, bocikkal kell nap mint nap” megküzdenie, vagy éppen egy tonhal a vetélytársa, aki ellen semmi esélye.

A feleség olykor panaszos, dühös, de szórakoztató történeteiből megtudhatjuk, hogy milyen is az együttélés, amikor a férj a munkája, a feleség pedig a férj megszállottja. Megismerhetjük a séf nőjét és a „gasztró-őrült” séfet is. A nőt, „akit ez az egész gasztronómiai ámokfutás tökéletesen hidegen hagy”, akinek kedvenc étele a kakaós csiga, néha pedig titokban hamburgert eszik egy gyorsétteremben, és a férfit, aki bűnös szenvedéllyel főz, és megállás nélkül csak dolgozik, és akire a nő mégis minden nap várakozik, rendületlenül. Aztán amikor már nem bírja tovább, mert „nemcsak az estém, hanem a délutánom is azzal telt, hogy őt vártam”, fellázad, és bemegy a vendéglőbe, ahol egy létra tetejéről bepillanthatunk a séf „otthonába”. Közben pedig az is kiderül, hogy miért boldog hentes az „én csillagom”, ha kicsontozhat, ha véres húsokat kaszabolhat, ha darabolhat, ha főzhet, süthet. Bánatos, haragos, engesztelhetetlen, magányos, de mindezek ellenére mégis szerelmes feleség hiába akar másik végzetet, „aki legkésőbb hatkor otthon van”, nem lehet.