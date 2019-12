Vasas karácsony több tételben – varázslat és vastaps

A Vasas közösségével karácsonyozni mindig jó, főként ha remek produkciókat tesznek a színpadra. Vasárnap ez ismételten így történt.

A hagyományokhoz híven a nemzetközi hírnévnek örvendő Vasas Táncegyüttes az elmúlt vasárnapon tartotta legendás műsorát a Bartók nagytermében.

Suplicz Mihály, a Vasas közösségének egyik művészeti vezetője a produkciókkal kapcsolatban lapunknak elmondta:

– Olyan programot állítottunk össze, amely egyrészt számos klasszikus néptáncos elemet bemutat, másrészt közel hozza a karácsonyt – mondta el lapunknak Suplicz Mihály, akit a Vasas jövőjéről is kérdeztünk:

– Építkezünk, próbálunk minél több tehetséges fiatalt bevonni, őket az általunk képviselt értékek mentén nevelni. Úgy látom, a szülők ebben partnerek. Tesszük a dolgunkat, és mindezt, úgy vélem, a 2019-es év eredményei is bizonyítják.

A vasárnapi Vasas-gála kezdetén Barta Endre, a város humán ügyekért felelős alpolgármestere köszöntötte a Bartók nagytermét megöltő közönséget. Mint fogalmazott, a Vasas a város egyik kiemelt kulturális intézménye, amely határainkon túl is méltóképpen képviseli Dunaújvárost. A szép szavakat ezúttal (is) mozgalmas színpadi produkciók követték. A Vasas két ütemben is színpadra lépett. Nem éppen konzerv műsorral! A Vasas számos új koreográfiát mutatott be, és természetesen egészen formabontó karácsonyi bemutatóval zárta az egyébiránt is mozgalmas évét.