Vasárnaponként jelentkező beszélgetős műsort indít a Bartók

Dunaújváros

A város fennállásának hetvenedik évfordulójára egy, hetente egyszer, vasárnap esténként jelentkező beszélgetéssorozatot indít a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. Az első, 20-án este látható sorozatindítóban Őze Áron igazgatóval beszélgetett Balla Tibor kollégánk, a többi között arról, hogy miért is indítja útjára az intézmény az első körben 10 részesre tervezett sorozatot.

– Nem kell ecsetelnem, hogy a 2020-as év hogyan sikerült. Lassan már optimistán múlt időben kezdek beszélni, hiszen lassan átlépünk a huszonegyes évbe, ami azt gondolom, mindenképpen egy kilábalás lesz. Másrészt jubilál Dunaújváros, és erről a születésnapról – nyilván érthető okokból kifolyólag – elterelődött a figyelem. Minden más dolga volt a városnak és az embereknek, a családoknak és mindenkinek. Ezért gondoltam, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg erről. Eleve a Város évadában most nem fogadhatunk közönséget, nem játszhatunk nézők előtt, két irányból tartjuk a közönséggel a kapcsolatot, streamelt előadások formájában, illetve szeretnénk a Bartók Kávézó című beszélgetős műsort beindítani. Az volt az alapgondolat, és a kérésem a műsort moderáló Balla Tibor felé, aki a Dunaújvárosi Hírlap kulturális újságírója, hogy Dunaújvároshoz kapcsolódó, vagy innen elszármazott, itt született, vagy most is itt élő, de nem feltétlen színházi érdekeltségű személyiségeket hívjon meg, és beszélgessen velük. Ily módon kapcsolódik a város születésnapjához. Az első listát, amit letett elém, már az is imponáló volt, és úgy éreztem, hogy már azért is érdemes elindítani, mert szeretni fogják a nézők. Azért azt ki kell jelentenem, hogy Dunaújváros valamilyen értelemben a világ közepe. A tehetség melegágya. Én az országban elég sok helyen megfordulok, és azt tapasztalom, hogy minden második, harmadik ember újvárosi kötődésű valahogyan. Hihetetlen tehetséges személyiségek és értékek származnak ebből a városból – mesélte a Bartók online felületein megjelenő műsor kapcsán Őze Áron.

A vasárnap este jelentkező első részben kiderül például az, Őze hogyan bujkált felesége elől a Bartók lépcsőjén kuporogva, és milyen a viszonya a háborúval.