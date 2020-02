Vakrandizzon könyvvel, vagy ajándékozzon egyet!

A hagyománnyá vált gyakorlat szerint Magyarországon hatodik éve ünnepeljük meg február 14-én a nemzetközi könyvajándékozás napját. Természetesen a József Attila Könyvtár is kiveszi a részét a mozgalomból.

A nemzetközi kezdeményezés egy önkéntes felhívás mindenki számára. Célja, hogy növelje a gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, és hogy még több kedvet kapjanak az olvasáshoz. A Magyar Gyermek­irodalmi Intézet kampányával azt szeretné elérni, hogy adjon minden felnőtt egy gyereknek egy könyvet február 14-én.

Ennek szellemében azt kérik, hogy ezen a napon ajándékozzon könyvet egy ismerős vagy rokon gyereknek, vagy hagyjon könyvet olyan nyilvános helyiségben, amit gyerekek látogatnak (váróterem, játszósarok…), vagy ajándékozzon jó állapotú könyvet a helyi könyvtárnak, kórháznak, napköziotthonnak, vagy olyan szervezetnek, amely használt könyveket juttat el rászoruló gyerekeknek. Mindenkit bátorítanak arra, hogy segítse egész évben a nonprofit szervezetek munkáját, amelyek könyvekkel látják el a gyerekeket.

Az intézet pályázatot írt ki iskoláknak, könyvtáraknak, közintézményeknek, hogy bekapcsolódjanak. Ehhez ötleteket is adnak. Olyanokat, hogy hozzon be minden gyerek egy kiolvasott könyvet, és cserélje el az osztálytársaiéval! Hozza be mindenki a kedvenc olvasnivalóját, és mutassa be a többieknek! Szervezzen az iskolakönyvtár irodalmi vetélkedőt! Legyen rendhagyó műsor az iskolarádióban, amelynek témája a könyvekkel kapcsolatos! Adjanak a felső tagozatosok az alsó tagozatosoknak egy-egy könyvet! Szervezzen az iskola könyvgyűjtést valamilyen jótékonysági szervezet javára!

A József Attila Könyvtár felnőttkönyvtárában a következő felhívást tették közzé: „Vakrandizzon egy könyvvel! Régóta keresi az igazit? Nálunk megtalálhatja! Jöjjön el Valentin-napon a könyvtárba, és válasszon egyet a becsomagolt könyvek közül, majd kölcsönözze ki! A cím, a szerző titok, csak a csomagolásra írt rövid információ alapján dönthet, hogy kivel tölti az estét.” Mindemellett ezen a napon a könyvet kölcsönző gyerekekre meglepetés vár a gyermekkönyvtárban!