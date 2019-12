Ünnep van, Kevin nincs

Először poén, majd mém, lerágott csont, mára meg már egyenesen káromkodás, de a nyomdafesték még tűri, ezért bátorkodom leírni: „Nincs karácsony Kevin nélkül.”

A Reszkessetek betörőket évről évre valamelyik (vagy inkább az összes) kereskedelmi csatorna sugározza, de azért leszögezhetjük, hogy páratlan népszerűsége ellenére sem ez az egyetlen film az ünnepi időszakban, amit nézhetünk, szerencsére elég széles a kínálat.

Valahol az örök klasszikusok, de még a nem elcsépeltek között mozog a Charlie és a csokigyár című családi kalandfilm. Ha azt mondom, hogy Johnny Depp és Helena Bonham Carter egyszerre szerepel egy különös atmoszférájú filmben, akkor már sejthetjük, hogy itt bizony egy Tim Burton-filmről van szó. A rendező ugyan nem egy tipikus karácsonyi filmet készített, de télen játszódik, és a karácsonyhoz illő, fontos üzeneteket közvetít. Azt, hogy a szeretet és a tiszta szív a legfontosabb.

Csak egy legény maradhat talpon szerte a vidéken

Filmünk elején megismerkedünk Charlie-val, egy mélyszegénységben élő család egyetlen gyermekével. A Bucket házaspár egy rozoga házban él a kisfiúval és a négy nagyszülővel, és bár étel is alig jut a tányérba, úgy tűnik, boldogok. Mr. Bucket egy fogkrémgyárban dolgozik minőségellenőrként, a hibás kupakokat pedig hazahordja, hogy Charlie azokból modellezhessen. Willie Wonka csokoládégyárának makettje az utolsó darabbal elkészült, de a gyár és annak az igazgatója továbbra is csak egy rejtély maradt: ugyanis oda bemenni még egy dolgozót sem láttak, és kijönni is csak az elkészült termékeket szállító munkásokat. Egészen idáig… Wonka ugyanis gondol egy merészet, és kihirdeti, hogy vendégül látja azokat a szerencséseket a gyárában, akik megtalálják a csokoládékban elrejtett 4 aranybilétát. Az igazi fanatikusok szülei persze tucatszámra vásárolják az édességeket a szerencséjüket hajhászva, a négy nyertes közül azonban az egyik mégiscsak Charlie lett, és a film végére kiderül, hogy többet kapott egy egyszerű gyárlátogatásnál.

A gyerekek elé állított csokigyári kihívásokban mindük valós jelleme megmutatkozik, és csak egy legény maradhat talpon a vidéken. Persze Wonka úr múltjáról is lehull a lepel, hiszen lehet akármekkora csokimágnás, mégiscsak egy gyarló ember ő is. A film igazi családi mozi egy képzelt világ képzelt lakóiról, de pont egy ilyen kedves szívmelengetésre van szükségünk az ünnepek előtt.