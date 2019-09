Ünnep: József nádor helyezte el a pest-budai lánchíd alapkövét

„Hogy kezdődött, mindenki tudja: Egyszer egy nagy eső esett, S a Lánchidat az alagutba Betolták jótékony kezek. A Lánchíd, Lánchíd, A Lánchídról szól az ének, A Lánchíd, a Lánchíd, A Lánchíd olyan, mint az élet”

1842. augusztus 24-én rakta le Habsburg József, Magyarország nádora, I. Ferenc osztrák császár és magyar király öccse, az ország előkelőségei jelenlétében a Lánchíd pesti pillérének jelképes alapkövét. József nádort a magyarok iránti szeretete és a reformkori Magyarország fejlesztéséért kifejtett érdemei miatt „a legmagyarabb Habsburg” megtisztelő néven emlegették. Reformgondolkodásában gróf Széchenyi István eszmetársa volt.

A 380 méter hosszú építményt, amely Magyarország első jelentős állandó folyami hídja volt, egy évtizedes munka eredményeként, 1849 novemberében adták át ünnepélyesen a pest-budai polgárok számára.

A híd megépítésének ötlete

Egy dunai híd ötlete már a 18. században megszületett, de a rendelkezésre álló technikai megoldásokkal lehetetlen volt egy biztonságos átkelőt építeni. A folyó nagy vízhozama és sodrása lerombolta volna a középkori stílusban épített kőhidakat, és attól is tartottak, hogy egy ilyen hagyományos technikájú építmény árvizeket okozhat majd.

Gróf Széchenyi általános hídvámot akart bevezetni az új átkelőnél, ami sértette volna az ősi nemesi adózás és szabadság hagyományát, ez is késleltette a munka elkezdését. Széchenyi mindezek ellenére 1832-ben megalapította a Hídegyletet és a társaságon keresztül próbálta megszerezni a leggazdagabb magyar vállalkozók anyagi támogatását terve kivitelezéséhez. A „legnagyobb magyar” már akkor Magyarország fővárosának Budapestet képzelte el, de mivel akkor a két part között nem volt átjárhatóság és összeköttetés, így egy egységes városról nem lehetett beszélni. 1820. december 29-én az édesapja budai temetésére siető gróf a dunai jégzajlás végett nem tudott átkelni a folyón, ezért hosszú hetekre Pesten ragadt. Ez az esemény is közrejátszott abban, hogy később Gróf Széchenyi sikeresen megvalósította tervét. Kemény küzdelem után Széchenyi elérte, hogy báró Sina György pénzt fordítson az átkelő megépítésére, így 1836-ban megszülethetett a Lánchíd Részvénytársaság. A gróf angliai útja során találkozott William Tierney Clark­kal, aki elvállalta a híd terveinek az elkészítését, majd 1839-ben be is mutatta azokat. A Lánchíd Részvénytársaságba később a bécsi Rotschildok és a pesti Wodianerek is betársultak, így a rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű tőkével megkezdődhetett az építkezés, amely tizenháromszor annyi pénzbe került, mint a Nemzeti Múzeum elkészítése.

Gróf Széchenyi István, a „hídember”

Az 1839–40-es országgyűlésen törvénybe foglalták a híd megépítését, 87 esztendőre a részvénytársaság birtokába bocsátották a területet, így megkezdődhetett a munka. A helykiválasztás nem volt a legideálisabb, mivel a híd „belefut” a Várhegybe, így szükségessé vált egy alagút megépítése, amelyet 1857-ben meg is építettek. A hídügyi testület William Clark 380 méter hosszú háromnyílású hídtervét fogadta el, az építkezés vezetésére pedig névrokonát, a skót származású Adam Clarkot kérte föl.

Kiváló alapanyagokat használtak

1840 tavaszán szervezték meg a híd alapozásához szükséges anyagok szállítását. A tölgyfát a szlavóniai erdőkből, a vörösfenyőt Stájerországból, a téglát Steinberger és Lechner pesti, valamint a Csekő és Christen óbudai téglavetőjéből hozatták. A cementet a budai parton létesített égető és őrlőüzemben állították elő. A szükséges márgát (üledékes eredetű, agyagos-karbonátos kőzet) a bácskai Belcsényből, (mai Beočin, város a Vajdaságban) rendelték. Az öntvények és a láncok vasanyaga Clarkék angliai vashámoraiból (olyan ipartelep volt, ahol vasat vagy vörösrezet nagy méretű, súlyos vaskalapácsokkal dolgoznak fel) származott.

Két évet vett igénybe, mire a cölöpöket leverték, volt, hogy egyszerre nyolcszázan is részt vettek a munkálatokban. Angliai szakmunkások, akik gépkezelők, valamint vasszerelők voltak, Magyarországra költöztek és a helybéli munkásokat irányították. A külföldi munkások heti bére 24-25 forint volt, amíg a magyarok ennek csak a felét kapták. Így aztán az alapkőletételre 1842. augusztus 24-én kerülhetett sor, amikor is József nádor elhelyezte az első, szimbolikus követ a Duna talapzatában. Az eseményt Barabás Miklós egyik legismertebb festményében örökítette meg.

Hat évig tartott, míg a híd hatalmas kőpillérei megépültek, 1846 októberétől megkezdődhetett a fémszerkezet összeszerelése. 1848 márciusában pedig már a híd rugalmasságát biztosító hatalmas fémláncokat kezdték el bekötni. A művelet meglepően gyorsan haladt, azonban július 18-án, az utolsó szál beszerelése közben az egyik szem szétpattant és a nehéz fémlánc a Dunába zuhant. A balesetben egy munkás életét vesztette, ekkor maga Széchenyi és a tervezők is a folyóba estek. A gróf jó úszó volt, így megmenekült, de a szerencsétlen esemény hosszú időre elodázta a Lánchíd átadását.

A háborúban lelassult az építkezés

Az időközben kitörő szabadságharc félkész állapotban találta a hidat, a munkakörülmények pedig egyre rosszabbak lettek. Az 1848/49-es harcok idején az építkezés nagyon lelassult, hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a majdnem kész hidat átjárhatatlanná tenni, meghiúsítva ezzel az ellenség átvonulását.

A hídavatás

A dunai hidat 1849. november 20-án avatták fel. A sors fintora, hogy megálmodója, gróf Széchenyi soha nem ment át rajta, akkor már a döblingi ideggyógyintézetben élt. A magyar történelmet hűen tükrözi, hogy az egyik legismertebb magyar szimbólumot a „bresciai hiéna” Julius Haynau mint Magyarország akkori tejhatalmú ura adta át. Másnap már mindenki használhatta a hidat, ha kifizette a hídvámot. Vám gyanánt a gyalogosok 1 krajcárt, a teherrel közlekedő gyalogosok 2 krajcárt, tehenet kísérők 3, kis szekérrel közlekedők 5, nagy szekérrel közlekedők pedig 10 krajcárt fizettek.

A hídfők híres kőoroszlánjait Marschalkó János lőcsei szobrászművész készítette. A híd megépítésének teljes költsége 6,575 millió aranyforintot tett ki, ebből maga a híd építése 4,4 millió forintba, az összköltség kétharmadába került. A Lánchíd pillérei a Duna medrében, teherbíró talajon állnak, az alapsík a hídfőknél 5,1 méterre, a budai pillérnél 12,6 méterre, a pestinél 7,3 méterre a nulla vízszint alatt. A mederpillérek magasabbak, mint 55 méter, illetve 60 méter.

Budapest és Magyarország jelképe

A Lánchíd 1870-ben állami tulajdonba került és Budapest, illetve az egész ország jelképe lett.

Az átkelőhely 1871-ben az egyesített Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontjává vált, a kivitelezők, William Tierney Clark és Clark Ádám pedig számos elismerésben és 20 ezer koronás prémiumban részesültek. 1876-ig, a Margit-híd átadásáig egyébként ez volt a főváros két partja között az egyetlen szárazföldi útvonal.

1899-ben, Kossuth korábbi javaslatára, a Lánchidat Széchenyiről nevezték el.

A híd a második világháború alatt, Budapest ostroma során szinte teljesen megsemmisült, miután a visszavonuló németek csapatok, utolsóként a fővárosi Duna-hidak közül, 1945 januárjában ezt is felrobbantották.

1947-ben a magyar kormány törvényt hozott a Lánchíd újjáépítéséről, a munkálatok során a pillérek kapuzatait kibővítették, a hídfőket pedig kiszélesítették. Elbontották a vámszedő házakat, a pesti hídfőben befejezték a villamos-aluljáró építését, még a budaiban gyalogos-aluljárót építettek.

A híd 1949-i második avatása

Az átkelőt 1949. november 21-én, az első híd megnyitásának 100. évfordulóján ismét felavatták és átadták Budapest lakóinak.

