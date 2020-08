Ukrajnába utaznak

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Péter ajánlja Ziemowit Szczerek: Jön Mordor és felfal minket, avagy a szlávok titkos története című könyvét.

„És elkezdte mesélni, hogy az egész Gyűrűk ura nem más, mint a civilizált, rendes, esztétikus és szabad Nyugat-Európa konfliktusa a vad, ázsiai, turáni-szláv és nyomasztó Kelettel: a barbár világgal, amelyet orkok népesítenek be, akik semmi mást nem tudnak, csak bunkó módon bömbölni és verekedni; a mágikus-totalitárius gépezet rangjára emelt, esztétikaellenes parancsuralommal.”

A könyv kalandvágyó lengyel fiatalokról szól, akik a „hardkort” keresve utaznak Ukrajnába. A mű főszereplője Lukasz Ponczynski, a szerző alteregója. Több utazásáról is beszámol, ám a kötet több egy szimpla útleírásánál – fejlődésregényként is értelmezheti az olvasó: amíg az elbeszélő kezdetben turistaként veti bele magát a „vad” ukrajnai kalandokba, később képes átérezni az ott élők helyzetét. Az író stílusa rendkívül szórakoztató és humoros, de gyakran használ durva kifejezéseket, így a könyv olvasása felnőtteknek ajánlott.

Ziemowit Szczerek lengyel újságíró, író, műfordító. Jogot és politológiát tanult, jelenleg Krakkóban él. Újságíróként a kelet-európai térséget járja be, több publikációja is jelent meg az európai szeparatizmusok és regionalizmusok témakörében. Jelenleg két könyv megírásán dolgozik, az egyik a jelenlegi Közép-Európát mutatja be, a másikban a jövő Európájáról olvashatunk. Mindkettőben szerepelni fog Magyarország is.

„Miért írják rá egyáltalán a talpazatra, hogy Lenin? Rögtön látod, hogy Lenin, és még rá is van írva, hogy „Lenin”. Ráadásul cirill betűkkel, vagyis nem turistáknak, hanem saját maguknak. Ez olyan, mintha, mondjuk, minden birkára ráírnánk, hogy „birka”, nehogy valaki összetévessze és tehénnek nézze. Most mondd meg, van ennek bármi értelme?”

„Miről beszélsz? Mi itt élünk, ez a mi valóságunk. Itt vannak a félelmeink, a reményeink. Sőt kénytelenek vagyunk valahogy megpróbálni megkedvelni ezt a valóságot, baszki, hogy meg ne bolonduljunk. Komolyan venni. A legkomolyabban. Mivel nincs más. S te, baszki, az én úgynevezett lengyel barátom, azt mondod nekem, hogy végig úgy tekintettél rám és a honfitársaimra, az egész országra – mint majmokra az állatkertben?”