Újraindulnak a próbák a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban

Társulati ülést tartott hétfőn a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház; május 25-től újraindulnak a próbák, a megfelelő óvintézkedéseket betartva.

A színház hétfői közleménye szerint a társulati ülésen Őze Áron igazgató megköszönte a munkatársaknak, amit a színházért, a dunaújvárosi közönségért tettek ebben a kritikus időszakban. „A Virtuális Színházunk online rendkívül nézett volt” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy most az offline munka folytatódik, hosszú nyárra készülnek.

Május 25-től indulnak újra a próbák, amelyeken kötelező a maszk viselése, és mindenkinek tartania kell az operatív törzs által javasolt, személyek közötti távolságot – áll a közleményben, amely szerint a nyári próbák nagy részét az intézményhez tartozó Petőfi Ligetben, a szabadban is meg tudják tartani.

Elsőként Háy János Utánképzés ittas vezetőknek című darabjának háromhetes próbaidőszaka kezdődik. A Sipos Imre rendezésében készülő darab próbáit – tekintettel a családos színészekre, akik otthon tanulnak gyerekeikkel – főként a délutáni és az esti órákban tartják.

Június 15-től kezdődik a teátrum zenés-táncos darabjának, a Sándor Mátyásnak a nyolchetes próbafolyamata. Az ősbemutató a Bartók Kamaraszínház 2020/2021-es évadának első nagytermi előadása lesz a magyar dráma napja tiszteletére, szeptember 22-én. A tervek szerint a darabbal a 15 éves balatoni Kultkikötő jubileumi programjában is részt vesz a színház.

A színház első stúdióbemutatójaként – egy sérülés, majd a járvány miatt félbeszakadt próbafolyamat után – a Babits Mihály Jónás könyve című műve alapján készülő produkciót láthatja a közönség. A fizikai színházi előadást augusztus végén egyhetes felújítópróbával mutatják be.

Júliusban elindulhat a Bartók Kamaraszínház, a budapesti Rózsavölgyi Szalon és a Szentendrei Teátrum együttműködésében – Szarka János rendezésében – az Idegenek a vonaton című előadás, valamint a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházzal közös Dollárpapa próbafolyamata is.