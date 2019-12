„Turnéra” indultak a dunaújvárosi diákok előadásukkal

Két nehéz sorsú gyermek útnak indul. Céljuk, hogy az összekuporgatott garasaikból kalácsot vegyenek a családnak.

Szívszorító történet. Útjuk közben egy erdőbe érnek, ahol egy magányos kisgyermekkel találkoznak. Nem restek megosztani vele megvásárolt kalácsukat! E jótett helyébe pedig jót kapnak: kiderül, hogy a gyermek valójában egy jótékony manó, aki a fiataloknak jussként a tizenkét hónapot adja. Hiszen januártól decemberig mindegyik időszak tartogat valami szépet, valami jót. Csoda az erdőben! – ez egyben a címe is annak a darabnak, amelyet a dunaújvárosi Violin Alapfokú Művészeti Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola növendékei mutattak be Előszálláson írja a feol.hu.

– A művészeti iskolának a Gárdonyi-iskola adott helyet, ami azt jelenti, hogy a táncművészeti szakra járó gyermekek egyben a Gárdonyi diákjai is – beszélt a „fúzióról” Szerecz Róbert koreográfus. Mellette Nagy Noémi, Rozman Ildikó és Tóth-Varga Zsuzsanna felelt az egyes mozdulatok betanításáért.

Az egyik alsós tanítónő által írt darab most mintegy 60–70 diákot mozgatott meg, ám a résztvevők száma a későbbiekben nőni fog. Róberttől tudjuk: a jövő hét folyamán a színházban kétszer is fellépnek az ifjú táncosok, de különleges produkciójukat szerdán az iskolában, csütörtökön pedig Baracson is előadják. A teátrumban egyszerre akár már nyolcvanan is színpadra léphetnek, ugyanis a táncosok mellett az énekkar is a világot jelentő deszkákról néz majd farkasszemet a közönséggel!

A diákok teljesen lefedik az általános iskolás korosztályt – elsőtől a nyolcadikig –, s ugyanígy az általuk eltáncolt stílus is sokrétű: a klasszikus balettől elkezdve a show- és a társastáncon át egészen a kortársig szinte mindent felsorakoztatnak. Az előszállásiaknak már tavaly is bemutatkoztak – a mostanihoz hasonlóan nagy sikerrel.