Türelmesen várnak, és rajtra készek az Agárdi Popstrandon

Negyvennégy éves az Agárdi Popstrand. Az országban egyedülálló ez, hiszen semmilyen más zenei rendezvénysorozat nem közelíti meg ezt a kort, sőt, a vidék legrégebbi szabadtéri színpada itt működik. A koronavírus-járvány ennek is „betett”, sorra maradtak el a rendezvényeik. De készen állnak arra, hogy újra indítsák a bulikat. Ehhez ötmillió beoltott magyar állampolgárra van szükségük. Turbók Jánossal, a popstrand főrendezőjével beszélgettünk.

A pop­strand teljes idei programja összeállt, most már csak arra vár Turbók János és csapata, hogy a járványügyi könnyítések olyanok legyenek, hogy megtarthassák a koncertjeiket.

Agárdon 1977-ben, szemétszállító pótkocsikon indította el a popstrandot Turbók János. A nyolcvanas évek elején itt volt az első országos halászléfőző-verseny, az első országos amatőr teniszverseny, 1991-től az EDDA-tábor. Arról nem is beszélve, hogy ha az időjárás engedi, télen remek korcsolyapályát alakítanak ki a szervezők, és – tapasztalatból mondhatom – nagyszerű körülmények között és hangulatban lehet korizni, fakutyázni, jégkorongozni.

A pályafutását illetően nem szabad elfeledkezni a budapesti ténykedéséről sem – a mai napig a fővárosból jár Agárdra –, azokra az időkre így emlékezik vissza.

– Budapesten, a legendás Kertészeti Egyetem óriás klubjában, a KEK-ben kezdtem el a pályafutásomat 1975-ben. A mai napig büszke vagyok rá, hogy „megelőztük” az Európai Unió mai korlátozó intézkedéseit, ugyanis a 2000 fős koncert- és diszkóteremben tilos volt dohányozni! Szívesen emlékszem a Magyarországon a hetvenes–nyolcvanas években újszerű programnak számító első diszkó-, görkorcsolya-, break- és hiphoptáncversenyekre, az első körülbelül 1500 fős lézerdiszkóra, valamint 1993-tól az első olyan karaoke bulimra, amelyen egy hatalmas méretű kivetítőnek köszönhetően nem egy ember, hanem több mint ezer fiatal énekelte együtt a szövegeket, miközben táncolt is.

Visszatérve napjainkhoz. A világjárvány nem kedvez a popstrandnak és annak lelkes főrendezőjének, Turbók „Turbina” Jánosnak, aki viszont egy percig sem adja fel. A Facebook-oldalán az alábbiak (is) olvashatók.

„Igen, sokak meglepetésére közzé tettem az Agárdi Popstrand 2021. évi rendezvénysorozatának, a „gerinc” programját! Egy nap alatt 44 111 fő kedvelte, és követte az „elő programot”! Még engem is meglepett, hogy ennyire kedveltek bennünket! A fogadtatás és a számok csodálatosak! Néhány nap alatt összesen 133 282 követést és kedvelést kapott a 2021-ben negyvennégy éves popstrand program-előzetese! Igen, a negyvenhárom éves – hosszú távú – működésünk alapja a közönség szeretete, valamint fontos szempont az is, hogy a fellépő művészek is megszerették, és nagyon szeretnek itt, a popstrandon zenélni! 2021-ben még több tiszteletjegy biztosításával fogom megköszönni, a – csodálatos, hősként helytálló – egészségügyben dolgozók tiszteletet érdemlő, kitartó és lelkiismeretes munkáját!

– De térjünk a lényegre! Hogyan sikerült átvészelni a vírushelyzetet, és milyennek látja a közeljövőt Turbók János?

– Tavaly háromszor kellett átszerveznünk a programot a vírus miatt. Türelemmel vártunk, tisztában voltunk a helyzettel, ahogyan most is. Amikor egy évvel ezelőtt volt a könnyítés, hogy ötszáz főt beengedhetünk a koncertekre, sajnos akkor is le kellett mondanunk a programokat, mert ötszáz nézővel nehéz megtartani a bulikat. Tudomásul vettük a helyzetet, azóta is fegyelmezetten várjuk, hogy elindulhasson a popstrand.

– A művészvilágban teljes joggal panaszkodik mindenki, hogy az elmaradt bevételek miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Önök, akik amúgy is idényjelleggel működnek, hogyan vészelik át ezt az időszakot?

– Sohasem szórtam a pénzt, nincsenek alkalmazottjaim. Vannak fesztiválok, ahol hatvan embert is foglalkoztatnak. Ami még nagyon fontos, a zenészek szeretnek idejárni. Kedvenc helyük Agárd, mert azért a tóparton, gyönyörű környezetben játszani nem ugyanaz, mint egy sportcsarnokban.

– Mostanában egyáltalán nincs szerencséjük, mert a telek is gyengék, ezért a Velencei-tó nem fagy be, odalettek a téli nagy bulik is. A járvány még nem múlt el, hogyan néz a jövőbe?

– Optimistán! Márciustól követem, és jegyzetelem a járványügyi statisztikákat. A programunk kész, és ha minden jól alakul, akkor június 19-én a Tankcsapda-koncerttel megkezdjük a 2021-es szezonunkat.

És a programról: a mezőnyben ott van a többi között az Edda, vagy éppen a Bikini is.