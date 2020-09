„Tíz körmükkel kaparták ki a város és a vasmű alapjait azok az építők”

A „Parancsolt város” címmel tartott előadást a városépítés első évtizedéről dr. Demeter Zsófia történész, a Szent István Király Múzeum nyugalmazott igazgatója az Intercisa Múzeumban.

Dunaújváros

Könyvcserével kezdődött az Intercisa Múzeum várostörténeti sorozatának második epizódja. Az eseményen részt vevő Éberhardt Béla nevében Farkas Lajos, a múzeum igazgatója adta át „A mi Szalki-szigetünk” című kötetet az előadónak, aki cserébe az idén augusztusban bemutatott könyvét „Megpróbáltatások után: városfejlődés” című, Székesfehérvárról szóló könyvét küldte cserébe.

Demeter Zsófia remek előadóként mutatta be, milyen társadalmi, gazdasági és szociológiai folyamatok kísérték végig a vasmű és a mellé tervezett lakótelep, később város építését.

Az előadó által is részletesen ismertetett fontos történelmi eseményekkel nem terhelnénk olvasóinkat, hiszen mindazokról már bővebben szóltunk e hasábokon. Demeter Zsófia szakított a sokak által ismert és elfogadott, a „csinált város” meghatározással és a „parancsolt város” kifejezéssel élt. Elmondása szerint a „parancsolt város” meghatározás jobban érzékelteti mindazon folyamatokat, amelyek a városépítés első évtizedeiben zajlottak. Az előadó kiemelte, a múlt század ´50-es éveinek elején a fél ország Pentelén dolgozott. A városépítés hősi korszakát a média is kiemelt figyelemmel kísérte.

Mindez az 1959-ben készült Kölyök című filmből is kiderül, amely az adott kor propagandájának megfelelően egy szerelmi történetbe ágyazza a városépítés első éveinek eredményeit. – Némi túlzással úgy lehet fogalmazni, hogy ezekben az években háromfajta ember létezett az országban: aki volt építeni az új várost, aki még nem, és aki majd építi. Ennek megfelelően a kukoricaföldre épített parancsolt városra az egész ország figyelt. A támogatók és a bírálók az állampárton belül is megoszlottak. Sokan kifogásolták e megaberuházás sikerességét, hiszen folyamatosan csúsztak az építési határ­idők, és 1953 után egyre kevesebb pénz jutott a vasműre és a városra. Demeter Zsófia bemutatta, 1953-ban a központi költségvetésből 1400 millió forint jutott az új városra, addig 1954-ben már csak 640 millió forint. Fontos azonban megjegyezni, hogy egy hazai, fejlett kohászati üzem létrehozása már az 1938-as, Darányi-féle „győri programban is szerepelt”.

Dr. Demeter Zsófia kiváló előadásában fontos szerepet kaptak a társadalmi kérdések. Az előadó is megerősítette, hogy a városépítés első időszakában az ország szinte minden részéből érkeztek munkások, parasztok, mesteremberek és értelmiségiek. Sokan jöttek és sokan távoztak is, ám akik a sokszor zord körülmények ellenére is maradtak, azok a múlt század ´60-as éveinek derekára már képviseltek egy „újvárosi” identitást. Büszkék voltak munkájukra, a városépítés eredményeire.

Az előadó kiemelten kezelte a nők foglalkoztatását is. Mint fogalmazott: egy idő után már nem volt szükség a „malteroslányokra”, így a pártközpont fokozatosan építette ki a könnyűipari üzemeket, a textilgyártáshoz kapcsolódó egységeket. A „parancsolt városban” mindenkinek munkát kellett adni, így a fővárosból is rengetegen érkeztek az első tíz évben: főként lakásért, jobb megélhetésért, gyors karrierért.

Demeter Zsófia szerint, bár a vasmű és város óriási erőforrásokat igényelt hosszú évtizedeken át az országtól, Dunaújvárosnak sikerült beépülnie az ország szövetébe, és mára megyei jogú városként ünnepelheti 70. születésnapját.