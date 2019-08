Tisztára mosott pénz

Harminc évvel ezelőtt indult világhódító útjára az Esőember című film, ami első körben tárta fel szélesebb körökben az autizmus valódi arcát.

Pontosabban szerette volna, mert az ott bemutatott karakter a szakemberek szerint nem is típusos autista, hanem savant, de ha mégis, akkor is nagyon kisarkított változata annak az állapotnak, amivel több millió ember él együtt a világon. Három éve a Könyvelőben máshogy festették le a képet.

Ami lényegesen okosabb húzás az esőemberhez képest, hogy ebben a filmben nem egy kiszolgáltatott, dührohamokkal és viselkedésproblémákkal küszködő zsenit látunk, hanem annak egy szofisztikáltabb mását. A kis Christian Wolff (felnőtt karakterét Ben Affleck alakítja) gyermekként nagyon furcsa, ha olyan inger éri, amit nem tud feldolgozni, rombolásba kezd, ugyanakkor egy igazi kis zseni, minden nehézsége ellenére is. Mantrázgat, túlmozgásos, érzelmileg hidegnek tűnik, az anyja pedig nem is bírja ezt cérnával, így az autista gyerkőcöt apja neveli fel sikeres férfivá. Itt azért akad némi zavaró tényező, mert felnőttként sokkal inkább tűnik Asperger-szindrómásnak Wolff, mint autistának, de ezt most nézzük el és díjazzuk azt, hogy jellemfejlődést láthatunk, ami megfelelő kezelés és gondoskodás mellett valóban meg is történik az autistákkal.

Nincs olyan pénzügyi kérdés, amit ne oldana meg

Ben Affleck innentől kezdve ugyanazon faarccal csinálja végig a filmet, és ehhez a faarc­hoz illően fahumor is társul. Igaz, ezt csak a nyers őszinteség szüli, és az, hogy az empá­tia és szociális érzék némiképp hiányzik főhősünkből. Na de, a lényeg itt az, hogy ami társadalmi hátrányt jelenthet, óriási előny Wolff számára. Ő az a könyvelő, aki mindenkit képes kihúzni a lehető legnagyobb slamasztikából is, legyen szó egy eladósodott, de igazából teljesen ártalmatlan idős házaspárról, vagy egy világméretű bűnbandáról. Wolff ugyanis mestere a számoknak, ki-be mászkál a kiskapukon és minden jogi buktatót kívülről fúj, etikai kódexe pedig akkor sem lép életbe, ha valami nagy gazságból rántja ki megrendelőjét. Nem csoda, hogy ilyen mértékű ügyletek esetén adottak az akciójelenetek, amik kifejezetten derekasan lettek megcsinálva.

A film jóformán ezek váltakozásából áll: akciójelenetek, könyvelés, fapofa. Kétórás játékidő, mégis lendületes és élvezhető, noha az „így funkcionál egy autista a társadalomban” című filmet ezzel sem sikerült megalkotni. De legalább elindultunk egy jó irányba vele.