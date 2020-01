Tervekkel teli vágnak 2020-nak egy igazán mozgalmas év után

Őszinte gyermekszeretet, kiapadhatatlan kreativitás, magas szintű szakmaiság – ezek jellemzik Törökné Antal Máriát és Pokornyi Orsolyát, akikkel megpróbáltuk alaposan kivesézni 2019 történéseit.

A legnagyobb siker a papírszínházak népszerűsítése volt

„Szenzációsan mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött” – kezdi Marcsi néni a beszámolót a vaskos papírhalmaz mögül. Ugyanis annyi minden történt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárában 2019-ben, hogy „puska” nélkül képtelenség számba venni valamennyit. Abban viszont Marcsi néni és Orsi is egyetértenek, hogy a minden hónapra jutó programok mellett a legnagyobb siker az egyre népszerűbbé váló mesedélutánok és papírszínházak voltak. „Papírszínházat tartottunk eddig is, de nem ennyire rendszeresen. Volt, hogy mindössze három gyerkőc jött egy ilyen programra, aztán végül egy átlag csütörtöki napon is képes volt megtölteni a könyvtárat a hallgatóság” – meséli Orsi.

Digitalizáció ide vagy oda, a könyvtár és az olvasás nagyon népszerű. Sok új beiratkozójuk volt 2019-ben, a korosztály pedig egyre vegyesebb. „Van baba-mama olvasójegyünk is, tehát már gyakorlatilag nullaéves kortól be lehet iratkozni, egyáltalán nem csak a már olvasni tudó gyerekek igényeit szolgáljuk ki. Ezt már sokan tudják és azt is, hogy közösségi térként is működünk. Jön az egész család, sokszor apuka, nagymama hozza el a gyerekeket, együtt játszanak, olvasnak itt, ami szuper” – mondja Marcsi néni.

A családokon túl tavaly is számos óvodás-, iskoláscsoport vett részt könyvtári órákon, sőt, a klasszikus foglalkozásokon túl a hatodik évfolyamosok számára – bejelentkezés alapján – erkölcstant is tartanak. Ezzel még kevesen éltek, de szeretnék, ha minél többen jelentkeznének rá.

A gyermekkönyvtár ismert arról is, hogy előszeretettel hívnak meg kortárs költőket, írókat. Az ifjú könyvmolyok így közelebb érezhetik magukat az irodalomhoz és egyáltalán, felejthetetlen élmény egy ilyen találkozás. Tavaly vendégül látták M. Kácsor Zoltánt, Molnár Krisztina Ritát és legutóbb Mészöly Ágnest is, akihez kapcsolódóan egy új irodalmi játékot vezettek be Marcsi néniék. A Szóforgató-betűvető egy, a gyermekkönyvtárosok által összeállított kreatív és szórakoztató feladatlap, amely az az adott szerző műveinek játékos feldolgozását segíti. A feladatok összeállítása rengeteg kreativitást és még több munkát igényelt, de a hölgyek azt mondták, megéri a fáradságot.

2019-ben előtérbe került a természetvédelem is. Az Ökologistic Alapítvány többször visszatérő vendége volt ennek az évnek, interaktív foglalkozásaikkal olyan fontos témákra világítottak rá, mint a tudatos hulladékkezelés a háztartásokban, elvetették a „zero waste” (szeméttermelés-mentes életmód) magvait, valamint megmutatták, mi mindent lehet készíteni kidobásra ítélt használati tárgyainkból. „Abszolút a gyerekek nyelvén dolgozzák fel ezeket a témákat, nagyon járatosak benne, néha még mi magunk is rácsodálkozunk, hogy „jé, ilyen is van?”, nagyon jól működik ez az együttműködés – mondja Orsi.

Nem titkolt cél, hogy a tavalyi vonalon továbbhaladva szeretnének zöldkönyvtár lenni. Ehhez kapcsolódott az őszi farmergyűjtés is, aminek olyan sikere lett, hogy mindenképpen meg fogják ismételni majd.

Az országos könyvtári napok sűrű programjából a velünk élő madarakról szóló előadást emelték ki. Fenyvesi László ornitológus a legjobb értelemben vett fanatizmussal beszélt a madarakról, sőt, hozott magával egy agyagból készült fecskefészket és egy madáretetőt is, ami a könyvtár egyik fáján kapott helyet. Orsi azt mondja, szeretnének még több ilyen eszközt, hogy az intézmény környékén élő madárkák igazán jól érezhessék magukat. A gyermekkönyvtár tehát kétségkívül madárbarát is, és ezt a természetszerető szellemiséget adják át az ide járó gyermekeknek.

A Benedek Elek év kapcsán az ő gyűjteményéből válogathattak a jelentkezők a mesemondó gyerekek találkozóján, a barátságos versenyt pedig már az ünnep szellemében eltöltött karácsonyi kavalkád követte. A téli időszakban adott otthont a gyermekkönyvtár a Pál utcai fiúk kiállításnak is. A Móra Kiadó jóvoltából Janikovszki Éva, Lázár Ervin és Bálint Ágnes vándorkiállítás is járt már náluk az évek során.

Ami 2020-at illeti, Marcsi néniék tele vannak tervekkel, a programok jelentős része már most megtekinthető a honlapon egészen az év végéig. A cél pedig továbbra is ugyanaz: egy olyan közösségi tér fenntartása, ahol mindenki jól érzi magát, és ahol életre kel az irodalom.