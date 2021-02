A József Attila Könyvtár könyvei közül ezúttal Dági Rebeka ajánlja Charlotte Brontë: Jane Eyre című könyvét.

„Én pedig azt választom, akit én a legjobban szeretek. Akar a feleségem lenni, Jane?”

A Jane Eyre ma is az egyik legnépszerűbb mű, amelyet 1847-ben adtak ki. Abban a korban is rettentően népszerű volt, és a mai napig az, habár a fiatalok körében csökkent az érdeklődés.

A történetben az árva Jane Eyre-t a nagynénje neveli, aki úgy gondolja, a kislány szeretet nélkül is boldogul. Elküldi a lowoodi intézetbe ahol Jane csupán egy barátra tesz szert.

Az árvaház „nyomott, ködös levegőjének melegágya volt mindenféle fertőző betegségnek”, nem csoda tehát, hogy az intézetben kitör egy járvány, így rengetegen meghalnak. Jane barátnőjére, Helenre is ekkor talál rá a halál, ő tüdőbetegség miatt veszti életét. Az idő telik, Jane pedig 18 éves nővé cseperedik.

Ekkor helyezkedik el Thorn­field Hallban nevelőnőként. Feladata, hogy a kastély urának, Mr. Rochesternek gyámleányát nevelje és tanítsa. Ahogy megismerkedik Mr. Rochesterrel, egyre szimpatikusabbá válik neki, olyannyira, hogy bele is szeret.

A férfi viszonozza az érzelmeket, de a sors több próbát gördít eléjük, társadalmi szakadék is húzódik köztük, valamint ott a korkülönbség is, de ez még csak a kezdet.

A férfi régi életéből is van egy dolog, ami közéjük állhat – és áll is. Mikor ezt Jane megtudja, elmegy Thornfield Hallból. Sokáig bolyong, amíg végül egy pap, St. John befogadja őt, és egy falusi leányiskolában ad neki állást…

„– Az a körülményektől függ. Attól, hogy kit akar elvenni.

– Magára bízom a választást, Jane.

– Én azt választanám, aki a legjobban szereti magát.

Hiába a régies beszéd és stílus, Brontë műve a mai fiatalok számára is könnyen érthető.

Csak ajánlani tudom ezt a könyvet mindenkinek, aki szereti a romantikát.