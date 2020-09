Táncórák az edzőteremben és a szabadban

Ezen a nyáron is tánctáborban vettek részt a Violin Alapfokú Művészeti iskola növendékei. A modern táncosok 3. alkalommal vettek részt Kézér Gabriella, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanárának budapesti táborában a nyáron.

Nemcsak az órákat, de az éjszakákat is a mesternő saját stúdiójában tölthették. Így a foglalkozásokon kívül az esti, „éjszakai” beszélgetések, együttlétek is rengeteg élményt adtak a gyerekeknek. A legemlékezetesebb talán mégis a játszótéren tartott délelőtti foglalkozás volt számukra, amikor a „laboratóriumi” körülményeket, az edzőtermet felcserélhették a természetes közegre. Ráadásul improvizációs feladatokat kaptak Gabi nénitől, a balettmestertől. Először megismerkedtek a szabadtéri fitneszgépek eredeti funkciójával, majd azt az érdekes feladatot kapták, hogy az eszközök mozgását és egyéb paramétereit kihasználva alkossanak mozdulatsorokat. Mindezt pedig lágy, körkörös folyamatos mozgással tegyék meg. Mindeközben eszközként használhatták a társaikat és a környező tereptárgyakat egyaránt. Ezután a kosárpálya körüli drótháló körül kellett végigmenniük, különböző táncstílusokat alkalmazva, például tangó, kortárs, ba­lett stb. A foglalkozás végére a kevésbé kreatív és félénk gyerekek is önfeledten szórakoztak, de nem csak az ő jó hangulatukat szolgálta, a járókelőknek is nagy örömére volt. Az egyik este a Köszönjük Magyarország! pályázatot nyert fiatal művészek tartottak nekik előadást. Köztük volt Stohl Luca táncművész, műsorvezető is, akivel a kulisszák mögötti, illetve a színpadi élményekről is beszélgethettek a gyerekek.