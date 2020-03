Születés, gyűlölet, boszorkányság

A József Attila Könyvtárban megtalálható és kölcsönözhető könyveket a helyi könyvtárosok ajánlják az intézmény honlapján.

Ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlójának részletét adjuk közre Bauer Barbara: Kétszáz éves szerelem című kötetéről. Szentirmai Róza Istenháta nevű faluban él fiával az 1920-as években. Édesanyja, nagy­anyja is bába volt, ő is ebbe a mesterségbe nőtt bele. A falu apraja-nagyja hozzá fordul bajával, gyógyítóként tisztelik. Egy forró nyári éjszakán leég a háza, nagynénje fogadja be a földönfutóvá lett anyát és fiát. Ekkortól furcsa álmok gyötrik, zsebében egy bordó, réginek tűnő naplót talál.

Először nehezen igazodik el az íráson, amely hol latinul, hol magyarul íródott receptek és gyógymódok, és egy érdekes üzenet. A napló nyomán Szegedre utazik, hogy válaszokat találjon. Útja a Boszorkányszigetre viszi, ahol kétszáz évvel korábban 12 boszorkánynak titulált személyt vetettek máglyára. Róza egy különös világban találja magát, és egy évszázadokon átnyúló különleges utazás veszi kezdetét, ahová a szerelem is elkíséri.

„Furcsák az emberek – merengett el a pincér. – Azt hisznek el, amit éppen akarnak. És azt is látják. Mindig valami másban keresik az okot a saját bajukra. A másikban vagy éppen mágiában. Bármibe képesek belemagyarázni az okot, csak hogy ne magukban kelljen keresgélniük.”