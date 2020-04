Szomjasan, korgó gyomorral nem lehet zenét hallgatni

Gárdai György, a paksi Gastroblues Fesztivál atyja, tulajdonosa annyira paksi, mint dunaújvárosi. Sohasem tagadta, ahogy ő szokott fogalmazni, „sztálinvárosi” mivoltját. Miért is került ez most szóba? Március 15-én Áder János köztársasági elnöktől nem mindennapos kitüntetést kapott.

Lássuk csak! Gárdai György, a Gastroblues Fesztivál főszervezője Paks kulturális életének fejlesztése és nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett több évtizedes munkájáért Magyar Arany Érdemkeresztben részesült. És, hogy miről is van szó, álljon itt a kitüntetésről néhány szó: jelenleg a Magyar Érdemrend a negyedik legmagasabb magyar állami kitüntetés a Magyar Szent István-rend, a Magyar Corvin-lánc és a Magyar Becsület Rend után. Az érdemrend fokozatait olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szakterületük terén – Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdekében – példamutató tevékenységet folytatnak. A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági elnök adományozza a miniszterelnök vagy az adott miniszter felterjesztése és ellenjegyzése mellett.

– Eredetileg ön paksi, de ezer szállal kötődik Dunaújvároshoz. Miként is lett két laki?

– Édesapám nem volt a kommunista rendszer lelkes híve, ezt 1956-ban is bizonyította. A forradalom után Pakson nem kapott munkát, ezért az akkoriban gyűjtőhelynek számító Dunaújvárosba költöztünk. Itt tanultam, és itt kezdtem el a zenével, a koncertszervezéssel foglalkozni. Csináltam magnós klubot, diszkót, majd elkezdem az élőzenével foglalkozni. Sikerült elhívnunk a nyolcvanas évek elején többek között Török Ádámot, a Benkó Dixieland Bandet, a Bergendy zenekart. A Vasmű úton a feleségemé volt az első lemezbolt Dunaújvárosban. 1986-ban költöztem vissza Paksra, a nagyszüleimtől örökölt családi házba, majd 1993-ban megszerveztem az első bluesfesztivált, ami még akkor halászléfőző-verseny is volt.

– Ilyen hatalmas zeneszeretettel hogyan létezik az, hogy ön nem próbálkozott meg a zenéléssel?

– Ez nem teljesen igaz, mivel az édesapámat az 1956-os „viselkedéséért” csak templomszolgaként alkalmazták, időnként én húztam a harangot. Viszont a lányom, Viktória a Móricz Zsigmond Zenei Általános Iskolában tanult Jankó Árpádnak köszönhetően. Majd itthon és Hollandiában is elvégezte a zeneakadémiát fuvola szakon, sőt, a pécsi Kodály Központban fellépett, duót játszott Ian Andersonnal, amikor a Jethro Tull és a Pannon Filmharmonikusok közösen koncerteztek. De ha már szóba került a család: az utóbbi években a fesztivál szervezését már a fiam, Ádám vette át, és nem szabad megfeledkeznem a feleségemről, Éváról, akinek a támogatása nélkül nem működött volna semmi.

– Már a huszonnyolcadik fesztiválra készülnek. Rengeteg világsztár lépett fel Pakson. De ami talán mindennél fontosabb, talán az egész földkerekségen nincs ahhoz hasonló, ahogy a fesztivál eseményeit rögzítik a jövőnek, könyvben, DVD-n, CD-n.

– Nagyon fontos, hogy legyen mire és mivel emlékeznünk, hogy a következő generációk is láthassák, mit történt itt Pakson. Soha semmilyen problémánk nem volt a jogdíjakkal, mindenki örömest engedélyezte, hogy felkerüljön a koncertjük egy része valamelyik hanghordozóra.

– Honnan jött az ötlet, hogy a zenét ötvözzék a borbarát-találkozóval, a főzőversenyekkel?

– Mindig vallottam, hogy szomjasan és korgó gyomorral nem lehet zenét hallgatni. Ennyi a felelet.

– Mondjuk úgy, egy kisvárosi fesztivált nem nagyon szokás elismerni. A mostani kitüntetése természetesen önnek szól, de összességében a városnak a fesztiválnak is. Mennyire lepte meg az elismerés?

– Eszembe sem jutott, hogy a köztársasági elnök listáján én is rajta vagyok. Természetesen boldogan mondtam igent. Egy pici hiányérzetem van, de erről senki sem tehet, hogy a koronavírus miatt nem vehettem át március 15-én, később kapom majd meg. Azt üzenem a dunaújvárosi korombéli barátaimnak, hogy maradjanak otthon, és majd a későbbiekben találkozzunk a következő Gastroblues Fesztiválokon.