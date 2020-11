A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Krisztina ajánlja Arthur Fleischmann: Carly hangja: Áttörni az autizmus falán című könyvét.

„Ha egyetlen dolgot mondhatnék el az embereknek az autizmusról, akkor az lenne, hogy nem akarok autista lenni, de az vagyok.”

Amikor megszületik a várva várt ikerpár, Carly és Taryn, a szülők nem is sejtik, hogy életükön nemsokára eluralkodik a káosz!

Természetesen a két baba nem egyforma. Taryn mosolygós, nyugodt, Carly viszont sírós, zsémbes. De nem csak természetük különbözik. Ahogy múlnak a hónapok, mind látványosabb Carly lemaradása testvérétől a fizikai és szellemi fejlődésben. A szülők nem adják fel, és különböző klinikák, különböző szakorvosaihoz cipelik, hogy végre kiderüljön, mi áll az egyre sokasodó bajok hátterében. A vizsgálatok között pedig egymást váltják náluk a fejlesztőpedagógusok és terapeuták. Már kétévesek az ikrek, mire kimondják, hogy Carly súlyos autista.

Később az is kiderül, hogy apraxiás (nem képes beszélni) és kényszerbeteg. Napi 24 órában kell figyelni rá, különben kárt tehet önmagában vagy a környezetében. A mindennapokra a fokozottan nyugtalan, ingerült magatartása, gyakori dühkitörései, akár órákig is tartó sírása, hangoskodása, fejének falba ütögetése, szekrények, fiókok kirámolása, tárgyak szétdobálása, összetörése jellemző, és mindez akár az éjszaka közepén is, mert Carly álmatlanságban is szenved.

A végtelenül kimerült, kétségbeesett és szomorú szülők mégsem adják fel, mert szeretik Carlyt. Az ő szeretetük és a terapeuták hite Carlyban végül meghozza az eredményt! A 11 éves kislány a számítógép segítségével végre leírja első mondatát:

„SEGÍTS, FÁJ A FOGAM”

Kiderült, hogy nemcsak hogy nem szellemi fogyatékos, ahogy korábban gondolták, de nagyon intelligens, humoros és elbűvölő lélek lakik a szófogadatlan testben!

Jelenleg Carly egyetemre jár, saját blogot vezet, műsorokban szerepel, és mindent megtesz azért, hogy megértesse velünk, egészségesekkel, hogy mi az autizmus. Kapcsolatban áll és segít olyan családoknak, akik autistával élnek együtt. Reményt és erőt ad nekik!