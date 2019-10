Szívélyes üdvözletünket küldjük a képeslapok ódon világából

1869. október 1-jén az Osztrák–Magyar Monarchiában bevezették a postai levelezőlapok használatát, ami akkor egyedülállónak számított az egész világon. Képes levelezőlap vagy képeslap postai terjesztésű levelezőlap, boríték nélkül is feladható. Mérete megszabott, amelynek az egyik oldalát, vagy annak egy részét illusztráció vagy kép díszíti.

Két kategóriáját különböztetik meg, a postai és a magánkiadványokat. A levelezőlap és a képeslap közötti átmenetnek tekinthetők azok a levelezőlapok, amelyek valamilyen hazafias illusztrációt vagy nemzeti szimbólumot tartalmaztak a címzési oldalon. Ilyenek voltak az első osztrák és magyar levelezőlapok is. Az első képes levelezőlap készítőjét nem lehet pontosan meghatározni.

A kezdetek

Az ötlet állítólag dr. Heinrich Stephantól a Német Birodalom postai főtanácsosától ered, aki évekkel korábban egy postai konferencián fölvetette, a boríték nagyságú, egy a levéltől keményebb anyagból készült lap elkészítését. Dr. Emmanuel Hermann bécsújhelyi tanár továbbfejlesztette az ötletet, mondván, a képeslapokon közölt információk tömörek és rövidek, így felesleges azt borítékba zárni.

Az Osztrák–Magyar Monarchiában forgalomba került első levelezési lapon, a „Correspondenz – Karte” feliraton kívül az osztrák és a magyar címer volt látható. Nemsokára a német feliratot felváltotta a magyar levelezési lap elnevezés. A levelezőlapot Párizsban 1878. június 1-jén a nemzetközi postakonferencián elfogadták hivatalos postai küldeménynek. Szabványméretét is ott és akkor állapították meg 140×90 mm-ben.

Kezdetben a képes levelezőlapok hátoldalát csak a címzésre lehetett használni, ide ragasztották a bélyeget is. A kép a másik oldal jelentős részét foglalta el, a fennmaradó szabad helyre lehetett írni az üdvözlő sorokat. A századfordulóra megnőtt az illusztrációk mérete, alig maradt hely az írás számára, ezért gyakori, hogy az üdvözlő sorokat a képre is ráírták. Ez nagyon zavarta a képek látványát, így a legtöbb ország 1905. évtől a képeslap hátoldalát megosztotta a címzés és az írás számára.

Világon először az Osztrák–Magyar Monarchiában

A Monarchia postája azért vezette be ezt a levelezési formát, hogy a lakosság olcsón tudjon üzeneteket küldeni az ország minden részébe. A levelek kézbesítéséért akkor 5 krajcárt kellett fizetni, még a levelezőlapokért mindössze két krajcárt. A kétkrajcáros bélyegen az akkori császár, Ferenc József képmása volt látható. Magyarországon az új kezdeményezés páratlan sikert eredményezett, másfél hónap alatt egymillió darabot adtak el belőle.

1871-ben 2,5 milliót, még 1873-ban már 6,5 milliót kézbesített belőle a magyar posta. 1874-ben a berni nemzetközi postai konferencián az amerikaiak létrehozták az Egyetemes Postauniót, így a 22 európai ország és az amerikaiak megállapodtak abban, hogy a levelezőlapokat a zárt levél díjának feléért árusítsák és nemzetközileg is forgalmazhatók legyenek.

Németországban és az Osztrák–Magyar Monarchiában 1885-ben engedélyezték, hogy magánszemélyek is készíthessenek képes levelezőlapokat. A képeslapokat eleinte az ország címerével illusztrálták, de később megjelentek a különböző tájak, gőzhajók és vonatok képei is. A magyar képeslapkiadás 1896-ban, a millennium évében kezdődött és addig csak két alkalmi levelezőlap jelent meg, de kiadóik máig ismeretlenek. Az elsőt 1891-ben adták ki a temesvári dél-magyarországi ipari- és mezőgazdasági kiállításról, a másik 1895-ben jelent meg Kis-Czellről, a király látogatása alkalmából.

A képeslapok „fejlődése”

1896-ban megjelent egy 32 lapos sorozat a millenniumi Ezredéves Kiállításra, amelyeknek a témái budapesti látképek, különböző tájképek és történelmi jelenetek voltak. Ebben a sorozatban volt látható Horvátország és Szlavónia legszebb tájegysége is. Nemsokára beindult a tömeges képeslapkészítés és a kor ismert festői készítették el a levelezőlapok eredetijeit. Több ismert művész küldött önmagáról készült képeslapot, mint például Ady Endre is, aki a róla készült képeslapokat szívesen elajándékozta és dedikálta. A levelezőlap gyors elterjedéséhez hozzájárult a praktikusság, az olcsóság és a korszerű vasúthálózat kiépítése.

Ami a városok illusztrációját illeti, itt elsők között ábrázolták a fővárost és a legnagyobb vidéki településeket, a hegyi és tengeri üdülőhelyeket, fürdőket, valamint a turisztikai látványosságokat. Csak Budapestről több mint 1800 fajta képeslap készült, a legrégebbi tájlap közé az 1892-es fiumei (Rijeka) és az 1893-as nagyszebeni képeslap tartozik. A XX. század első évtizedeiben mintegy 60 gyógyfürdőről és üdülőhelyről készült képes levelezőlap. Forgalmazásukkal többnyire a könyvkiadók, könyv- és papír­üzletek tulajdonosai foglalkoztak. Ezeknek a fő profiljuk azonban nem a képeslapkiadás volt. A XX. század elején rengeteg képeslap készült a vidéki városokról, falvakról. A lapoknak a középpontjában majdnem mindig történelmi nevezetességek, műemlékek szerepelnek, vagy a mezővárosok esetében a főtér. Magyarországon akkor népszerű téma lett a népélet és a népművészet is. A képeslapoknak hírközlő szerepük is volt, így az új eseményeket ábrázoló lapokat mihamarabb megjelenítették. A német posta, 1900. január 1-jén a „XX. század első napjára” kiadott kétmillió darab alkalmi képeslapját két óra alatt eladta.

Páratlan történelmi dokumentumok

Fontos megjegyezni, hogy nem egy esetben ezek a képeslapok megörökítettek olyan eseményeket, épületeket, utcákat, amelyek csak ezeken a felvételeken maradtak meg. A képes levelezőlapok készítése jelentősen összefüggött a fotó és a nyomdatechnika fejlődésével. A legelső lapokat fotók alapján készített színes rajzok alapján állították elő. A rajzokat litografált eljárással sokszorosították. A 1905-ben már hőlégballonból készített felvételek alapján is készültek képeslapok, ami akkor nagyon látványos dolognak számított.

A nyomdatechnika fejlődésének köszönhetően, lehetőség nyílt arra, hogy az eredeti fotókat sokszorosítani lehessen. Ez az új eljárás a fénynyomás volt, amelyet Magyarországon Divald Károly honosított meg. Hátránya az volt, hogy csak maximum 1000 darab körüli mennyiségeket lehetett elkészíteni egy nyomólemezzel. 1920-ban a fénynyomást felváltotta a fénykép-levonat, majd a 30-as években már ofszet nyomtatással készültek a képeslapok. Az ofszet nyomtatás egy technika, amelynél a festéket egy nyomólemezre és onnan egy gumihengerre viszik fel, majd erről kerül a nyomtatási felületre. Ekkor már a képeslapok többsége eredeti fényképek alapján készült. A fotómontázs népszerű technikai eljárás lett a lapok készítésénél.

A sokszínűség jellemzi

Az irodalom, zene, a múzeumi gyűjtemények egy része, valamint a tánc sajátos módon jelentek meg a különböző képeslapokon. Budapesten 1899-ben közel 200 darab irodalmi levelezőlapot adtak ki, amelyeken a kor híres íróinak az arcképei és autogramjai voltak. Ugyan ebben az évben Gerő Imre úgynevezett „zenés levelezőlapokat” adott ki, amelyeken a kor divatos szövegei és dallamai szerepeltek.

A reklám és az üzlet lehetősége

A kiadók hamar felismerték a képeslapokban rejlő reklám lehetőségét, ezért kiadtak több idegenforgalmat népszerűsítő képeslapot is, amelyek által jelentős bevételhez jutottak.

Népszerűek lettek az összerakható levelezőlap-sorozatok is, ahol 10-12 lap együtt adott ki egy motívumot, de hódítottak a csipke utánzatú, domborított nyomású kártyák is. Levelezőlapokat gyártottak nyírfakéregből, valamint fenyőfából is, de az 1900-as évek elején Magyarországon domborított képeslap is készült préselt fémlemezből, papírborítással. Bőrlapra nyomtatott képeslapokat is gyártottak, amelyek Amerikából kerültek hazánkba. A régi képeslapok közül a legdrágábbak az úgynevezett „hajas babásak” voltak, amelyek elkészítéséhez parókamesterre is szükség volt.

A szocializmus idején, az 1948-as államosításkor megszűntek a magán képeslapkiadók. A rákosi és a kádári években monopolhelyzet alakult ki, mert a Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata adhatott csak ki képeslapokat, majd később 1970-ben a Kartográfiai Vállalat is foglakozhatott kiadással. A rendszerváltás után visszaállt az államosítás előtti szabad piaci verseny.

Felhasznált irodalom

Balázs Károly: Képes levelezőlap lexikon. Somorja: Méry Ratio, 2005.

Erős László: Képeslapok Könyve. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985.

Vajda Endre: A posta története. Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1967.

Sóky Dezső: A postai levelezőlapok gyűjtése. Budapest: Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 1980.

https://cultura.hu/aktualis/es a kepes levelezolap megerkezett/

Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap története. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; Eger: Dobó István Vármúzeum, 1994.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Képes_levelezőlap