Színvonalas kiállítás egy napfogyatkozás emlékére

Komoly érdeklődés mellett nyitották meg a Kortárs Művészeti Intézetben pénteken este a Fekete fény elnevezésű csoportos kiállítást az 1999-es teljes napfogyatkozás huszadik évfordulója alkalmából.

Sokunk emlékezik még az akkori napfogyatkozásra, talán sokunknak van még „friss” élménye a nem mindennapos csillagászati jelenségről, amikor a hold teljesen eltakarja a napot, így a földön teljes sötétség lesz. Olyan ritka jelenségről beszélünk, ami legközelebb Magyarországon 2081. szeptember 3-án lesz átélhető.

Ezek tükrében teljesen érthető, hogy a Kortárs Művészeti Intézet szakmai partnerségben a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal megszervezte ezt a kiállítást. És, hogy jól döntöttek, azt bizonyítja, már jóval a 19 órai megnyitó előtt „belakták” a KMI-t az érdeklődők, és körbejárták a tárlatot.

Mucsi Emese kurátor és Barakonyi Szabolcs társkurátor köszöntötte a megjelenteket:

– A kiállítás különlegessége, hogy fénykép és videógyűjtési akciót hirdettünk, 1999. augusztus 11-én készült fotókat, filmeket kerestünk, mert akkor volt a napfogyatkozás. Külön kértünk a dunaújvárosiakat is, hiszen Dunaújváros is benne volt abban a sávban, ahol észlelni lehetett a teljes napfogyatkozást. Vannak olyan fotók is, amelyek 1999-ben készültek, de újragondolták azokat, volt, amelyiket az idén dolgoztak át. Megtekinthető lesz a kiállítás címadója, a Fekete fény című kollektív film is, amit 1999. augusztus 11-én Dunaújvárosban forgatott tizenhat kamerával, az MTV és a Balázs Béla Filmstúdió – mondta Mucsi Emese. Barakonyi Szabolcs azt emelte ki, fontos, hogy a kiállítás alapját egy gyűjtés adja, kiegészítve sajtófotókkal. Akkor még voltak papírképek, ez is ad egy kis sajátosságot a tárlatnak.

Seregi Tamás esztéta nyitotta meg a kiállítást. Némi meglepetésre azzal kezdett, ő is most látja először az összeállítást, ezért tiszteletlenség lenne, ha véleményt formálna róla. Viszont érdekes megközelítésben beszélt az élet „összetételéről”, a tűzről, a vízről, a földről és a levegőről. A tűzről mint a Napról, úgy is mint a köztudatban élő napocska és úgy is mint a tisztaság fénye, amely világossá teszi a világot.

Ezúttal 26 művész állított ki a KMI-ben, köztük egyetlen dunaújvárosiként Várnai Gyula, akinek ötletes alkotását láthatjuk. A lényeg: a tárlat remek, érdemes megnézni!