Szeretettel rajzolt vallomások, csodás történetek a családról

A dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár felhívására csodálatos történeteket meséltek el rajzban a város óvodásai és kisdiákjai. A munkáikat bemutató kiállítás megnyitóján jártunk.

A család a társadalmunk egy igazi antik intézménye. Szerencsére folyamatosan megújul és az adott kornak megfelelően működik. Örömöt és biztonságot nyújt az ebben a kötelékben élő szerencsés embereknek. Kicsiknek-nagyoknak egyaránt.

Bertalanné Bóka Zsuzsanna a könyvtár vezetője érthető örömmel és elégedetten mesélt erről a varázslatos délutánról. – Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Ebből az alkalomból rendeztük meg ezt az eseményt is, amelynek megnyitóján Szabó Oszkár atya, Dunaföldvár római katolikus plébánosa köszöntötte a jelenlévőket, és egy, erre az alkalomra írt imáját is elmondta előttünk.

Együtt a család – a könyvtárban is

– Az ünnepi eseménysorozat alkalmából hirdettük meg az Együtt a család című rajzpályázatot az óvodások és általános iskolások számára. Megkértük őket, hogy rajzon mutassák meg a családjuk egy közös pillanatát! Nagy örömünkre több mint száznegyven alkotást küldtek be a felhívásunkra. Ezekből aztán szeretve és büszkén „elmondott” pletykákat ismerhettünk meg. Szép, vidám és pozitív üzenetű rajzokat kaptunk tőlük, amikről szinte teljesen hiányzott a fekete és a szürke szín. Ez úton is megköszönjük az óvó, tanító és tanár nénik segítségét, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a szép és tanulságos közös vallomás. Ez alkalommal is nagyon büszkék voltunk a sok érdeklődő látogatónkra, akik így a családjukkal együtt jöttek el hozzánk a könyvtárba. Igaz, hogy a beérkezett munkákat egy avatott zsűri már értékelte, de a kiállítás nyitvatartása alatt, március 21-ig a látogatóink is szavazhatnak a legszebb rajzokra. A legsikeresebb alkotókat külön díjazásban részesítjük.

A Mici cicák is hozzánk tartoznak

Farkas Huszka Zsuzsa tűzzománcos alkotó, aki a dunaföldvári Levendula művészeti iskola tanára. Az eredményhirdetésen elmondott értékelésén bájos, a gyermekkorából származó nagymamás, nagypapás, cicás történettel ajándékozta meg a hallgatóságát.

– Minden gyermek életében nagyon fontos dolog a család­ábrázolás, nekem is az volt. A rajzokat látva lezajlott bennem ez az időutazás, amit el is meséltem nekik. Teljesen ráéreztem a gondolataikra, nagyon kellemes élményem volt a velük való találkozás. Egy kicsit másként, nem csak a rajzok szépségét látva, ezek a rajzok, kedves kis vallomások arról, hogy milyennek látják a családjukat a gyerekek. A munkám közben főleg felsősöket tanítok. Azokat, akik szeretnének arra a művészeti képzésre járni. Ez könnyebbé teszi a velük való foglalkozást. Nagyon jó érzés, hogy ott is, itt is találhatunk tehetséges gyerekeket. Keressünk egy közös motívumot? Ez az állatábrázolás. Ebben is visszaköszönt a saját gyermekkorom, hiszen minden munkámon szerepelnie kellett az én Mici cicámnak. Azért rajzolják bele a képekbe, mert szeretik és családtagnak tekintik őket is a gyerekek. Jó volt körülnézni ezen a kiállításmegnyitón, hiszen megjöttek a rajzok szereplői, az anyukák, és az apukák közül is sokan. Itt is együtt volt a család.

Szorgalomból jelest kaptak

Bakos András grafikusművész, a helyi Magyar László Gimnázium rajztanára. A nagylányok és nagyfiúk világából csöppent a kicsik közé, hogy részt vegyen a pályázatra beadott rajzaik zsűrizésében. Örömmel tette. – Ez egy kellemes, de nem könnyű feladat volt. Érdekes volt figyelni ezekre a különleges alkotásokra és keresni közöttük az egyéni megoldásokat, és rálelni a gyöngyszemekre. Érdekes helyzet alakult ki, hiszen feltehetően közülük jó néhánnyal majd újra fogunk találkozni a gimnázium falai között. A jelenlegi diákok között is vannak, akikkel már egészen kiskorukban is foglalkoztam. Az alsó tagozatosoknál, bár ők is szép rajzokat adtak be, még nem lehet kimondani, hogy igazi tehetségeket láttunk, de a felsősöknél már gyakrabban csillognak azok a bizonyos gyöngyszemek. A szorgalomból mindenesetre mindenkinek megadtam a képzeletbeli ötöst. A sok rajzoló közül, csak egy fiút díjaztunk. A pályázók között is többségben voltak a lányok. Ehhez a tevékenységhez fegyelmezettségre is szükség van, és kimondhatjuk, hogy ők inkább azok. Ez egy különleges esemény. Talán nem csak a pályázat elnevezése okán. A szokásosnál lényegesen több apuka jött el örülni, büszkének lenni a gyermeke sikerének, és ezen keresztül együtt megélni a család örömét. Érdekes üzenetek ezek a rajzok. Színesek, ragyogóak és jókedvűek. Szerencsére ezek az alkotók még egy csodálatos objektíven át látják a maguk világát.