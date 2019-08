Szerelem zenekar muzsikált a Ligetben, utazásra csábítva

A Bartók Kamaraszínház Művészeti Liget nevű fesztiválján fellépett Koós Hutás Áron, napjaink egyik legkeresettebb fiatal trombitása.

Gyanakvós időket élünk a könnyűzene világában. Amikor egy erősen ajánlott előadó kerül a figyelmünkbe, nem ritkán kétkedéssel fogadjuk, és az első dolgunk alaposan utánanézni. A Bartók Liget Fesztivál prognózisa megbízhatónak bizonyult. A valóság talán még fényesebb is volt! A zenekar megbocsátható módon, de elkésett a saját koncertjéről. Egy szimpatikus fiatal pali (Koós Hutás Áron) kiállt a mikrofon elé, és megmondta a csúszásról az igazat. Majd azt ígérte, hogy ügyesek lesznek, hamar beállnak, és utána jó zenét játszanak. Nem túlzott. A végén sorba álltam a gratulálók között és beszélgettünk egy kicsit.

– Egy nagyot utaztam veled. Ez is volt a szándékod?

– Igen, hiszen a zene mindnyájunk számára ad lehetőséget egy nagy utazásra. Olyan, mint az élet, csak kicsiben. Rövidebb ideig tart, ezért igyekszünk minél tovább a zenei világban lenni.

– A kritikusaid az ország vezető trombitásaként emlegetnek.

– Ezt nem én, hanem a közönség dönti el.

– Agyon dicsérted a társaidat!

– Azért, mert róluk viszont tudom, hogy mekkora zenészek! Ezért nekem nagy megtiszteltetés velük játszani. Világszínvonalú muzsikálást csinálnak. Ők így együtt, egy supergroup. Ez egy szerelem zenekar, amelyikben nagyon szeretünk játszani. A szervezés sem nagy dolog, egyszerűen megbeszéljük, hogy ki mikor ér rá, és a közös szabad dátumra mindenki szívesen érkezik.

– Zseniális módon szinte mindenre rábírod őket, amit egyáltalán elbír a könnyűzene!

– Ez így van. Nagyon sokféle stílust keverünk a koncertjeinken. Nálunk nincsenek műfaji határok. Ez azért alakult így, mert én majdnem minden zenei stílust szeretek, amiben igényes előadókat találunk.

– A zenekarod egy alkotó közösség, tagjai az előadás közben is inspirálják egymást?!

– Igen, mivel élvezik is, amit csinálnak. Barátok is vagyunk, és amikor egymásra nézünk, máris új gondolatoknak adunk teret. Nagy öröm a számunkra, hogy egy ilyen zenét, amit szeretünk, együtt muzsikálhatunk.

– Ilyen szintű művészeknél előfordul, hogy próbálnak?

– Igen. Egyet. A legelején persze sokat dolgoztunk azért, hogy a produkció így szólalhasson meg, hiszen ez nem egy könnyű zenei műfaj. Úgy hat-hét éve dolgozunk együtt. És egyáltalán nem unjuk, amit közösen csinálunk. Profi muzsikusok vagyunk, ebből élünk, ezért mindenki máshol is zenél. Amikor itt összejövünk, akkor ezért lesz ebből „szerelem” a közös produkciónk iránt. Önállóan legközelebb a Pannonia Allstars Ska Orchestraval (röviden a PASO-val) játszom, aztán a Budapest Jazz Orchestra, a Guča Partyzans Brass Band, Magyarország első balkán rezes bandája, a Stereo Swing, és más zenei irányból az Animal Cannibals azok a zenakarok, akikkel együtt játszok.

– Egy teljes zenekaros átjáróház van benned!

– Remélem, hogy ez így van, de ezért van ez, hogy be is tudom fogadni a dolgokat, és át is tudom adni azokat.

– Merre tartotok?

– Komoly terveink vannak, most már írom a demókat és nemsokára egy új lemezt akarunk elkészíteni. Minél több helyre szeretnénk eljutni, és azokon a színpadokon is minél jobban érezni magunkat. Szerintem ennek a zenélésnek igazából ez a lényege. Kifelé is azt szeretnénk sugározni, hogy érezzük jól magunkat, élvezzük az életünket, mert amikor itt a színpadon zenélünk, akkor mi is jól érezzük magunkat! Reméljük, hogy ebből az érzésből tudunk átadni a közönségnek is, s ők is velünk tarthatnak. Úgy érzem, hogy itt Dunaújvárosban is sikerült ezt elérnünk, ami miatt nagyon boldog vagyok. Nagyszerű közönségnek játszhattunk.

– Mintha te is újvárosi lennél!

Nem először jártam itt, hiszen harmadjára léptem föl ezen a színpadon, és a színházban is több előadásban játszottam már. Nagyon a szívemhez nőtt ez az itteni világ. Mára már elég sok újvárosit ismerek, és persze az Orosz Adrit, aki szerintem a kulturális szintéren nagyon sokat tesz ezért a közösségért.