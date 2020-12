Szenteste és karácsony a hívők és nem hívők számára is ünnep

Sokan tévesen azt mondják, hogy karácsony december 24-én van, pedig nem, akkor van szenteste, még a karácsonyi ünnepnapok pedig december 25. és december 26. Mit is ünnepelünk mi, nyugati keresztények ezekben a napokban?

Ezt azért is fontos tisztázni, mert az ünnep szinte összemosódik az ajándékozással, a terült asztalokkal, a meghitt családi összejövetelekkel, ami részben igaz és helyes, de számunkra keresztényeknek ez az egyik legnagyobb ünnepünk, hisz Jézus Krisztus, a szabadító, a megváltó születését köszöntjük.

Mitől is szabadít meg bennünket Krisztus? A bűneinktől! A keresztény hit alapja az, hogy Jézust megfeszítették, meghalt, majd harmadnapra halottaiból feltámadt, és felment a mennybe az Atyához (Úristen), majd egyszer eljön és ítélkezni fog elevenek és holtak felett, ekkor következik be a világ vége.

Krisztus az emberiség bűnét magára vállalta, ezért halt meg a keresztfán, és aki hisz őbenne, az bűnei megbocsájtását nyeri el.

A karácsonyi ünnepek párosulnak a várakozással és a szeretettel, itt jön be a képbe az ajándékozás fogalma is, amit a mai ember már az első helyre állít be.

A szenteste viszont december 24-én van, a katolikus híveknél ez a karácsony böjtjének estéje – innen ered a hal fogyasztása is –, de ez a várakozás estéje is, várjuk Jézus születését. Ilyenkor valóban együtt van a család, együtt várakoznak, így teljesedik be az adventi (Úrjövet) időszak minden órája.

Jézus Krisztus születése

A Biblia szerint Gábriel angyal, angyali üdvözletben hírt ad Szűz Máriának (Jézus édesanyjának), hogy a Szentlélektől fog gyermeke születni, akit Jézusnak kell nevezni. Mária jegyesének, Józsefnek pedig álmában jelent meg az angyal, és megparancsolta neki, hogy ne taszítsa el magától a már áldott állapotban lévő Máriát, hanem vegye el őt feleségül.

A Bibliában Lukács evangéliumának második része így kezdi a születés történetét.

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész Földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.”

A térség akkor római fennhatóság alatt állt, így a Szentírás szerint József és Mária a császár parancsára Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket. Mivel senki sem volt hajlandó befogadni házába a várandós Máriát, a fogadók pedig megteltek, így Jézus egy istállóban, nagyon szegényes körülmények között született meg. A bibliai történet szerint napkeleti bölcsek, a későbbi néphagyományban „háromkirályok” indultak útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást (héber szó, amely „felkentet” vagy „segítőt”, de „megváltót” is jelent), őket egy csillag vezette el Jézushoz.

Maga a Jézus név jelentése, „Jahve”, vagy „megváltás”. Jézus címe, a Krisztus a görög khriszéin (felkenni) igéből származik, jelentése „felkent”. Az ókori judaizmusban szent olajjal kenték fel a királyokat, és a kivételesen szent életű embereket hivataluk viselésére. Jézus egykor feltételezett születési évétől számítják a mai keresztény világ időszámítását. Az iszlám időszámítás 622 évvel később kezdődik, és kapcsolódik Mohamed próféta Mekkából Medinába való meneküléséhez, az úgynevezett „hidzsrához”. A hidzsra szó kivonulást jelent.

Érdekes, hogy az iszlám szerint is Jézus egy a legfőbb próféták közül, még a judaizmus szerint hamis messiás volt. A világon három világvallás van, amely egy istenben hisz, ezek a judaizmus, a kereszténység és a legfiatalabb vallás, az iszlám. Ezeket a vallásokat gyakran nevezik még Ábrahám-vallásnak is, hiszen a Szentírás szerint mindegyik közös őse Ábrahám volt. Ábrahám próféta volt, akit a judaizmus mellett a kereszténység, az iszlám és számos kisebb egyház is ősatyaként tisztel. Ábrahám nem volt zsidó, hiszen akkoriban még nem léteztek zsidók. Viszont Sém (Noé egyik fia) leszármazottjaként Ábrahám sémita volt.

Január 6-án és 7-én több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt

Nem mindenki december 25–26-án ünnepel

Január 6-án és 7-én világszerte több millió ortodox keresztény ünnepli a karácsonyt, majdnem három héttel azután, hogy a nyugati hittársaik már megtartották az ünnepet. Oroszországnak, Grúziának, Örményországnak, Fehéroroszországnak, Szerbiának, Montenegrónak, Egyiptomnak, Etiópiának és Kazahsztánnak a szenteste viszont csak január 6-án jön el. A különbség abból ered, hogy a nyugati keresztények más naptárat használnak, másképpen értelmezik azt, mint keleti hittestvéreik. 1582-ben ugyanis XIII. Gergely pápa bevezette az azóta világszerte elterjedt Gergely-naptárat, amelyet ma is használunk. A naptárreformot eredetileg azért javasolták, hogy a húsvét dátuma közelebb essen a tavaszi napfordulóhoz, így a régi naptárhoz viszonyítva, amit az ortodox egyházak ma is használtnak, az ünnepek 13 nappal előrébb csúsztak. Köztük volt a december 25-ei karácsony is. Görögország, Bulgária és a Jeruzsálemben élő ortodox keresztények később, 1923-ban átvették a Gergely-naptárat, így náluk a karácsony pont ugyanarra a napra esik, mint nálunk. A nyugati keresztények, akik a Gergely-naptárt használják, január 6-án a vízkeresztet ünneplik, azt a napot, amikor Krisztus emberi testet öltött.

Mit mond Jézus születéséről a tudomány?

Krisztus születésének időpontját nem könnyű meghatározni. Abban sokan egyetértenek, hogy a születés időpontja eltér attól, ami a Bibliában szerepel, ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két fontos történelmi eseményt figyelembe kell venni. Az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás. Meghatározó egyház- és Biblia-kutatók szerint Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született. Ez lett a mai időszámításunk szerinti Krisztus utáni első év.

Viszont így 4 év „csúszás” következik be, mert Augustus valóban akkor már 31 éve volt hatalmon, de első 4 évében még Octavianus néven uralkodott, ha ezt beszámítjuk, akkor a születés időpontját 4 évvel korábbra kell tenni, de mivel abban az időben a nullát, mint számot nem ismerték, így a tévedés nem számottevő.

A másik ellentmondás Heródes személye, a Biblia szerint Krisztus születése Heródes király idejében történt, azonban minden lexikonban azt olvashatjuk, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg, de ezt a kérdést vizsgálva hiteles Josephus Flavius „A zsidók története” című írása is.

A mai csillagászok korszerű eszközeivel és számítógépes feldolgozással bármilyen időszakra és földrajzi helyre ki tudják számolni a múlt és a jövő hold-, valamint napfogyatkozásait, így megállapították, hogy ebben az esetben a Bibliában leírt születési idő, 5 évvel korábban történhetett, ami nagyjából megegyezik az Augustus uralkodásának idejével. Egyes vallástudósok szerint, Jézus születése nem eshetett a téli hónapokra. Már csak azért sem, mert a Biblia szerint Krisztus születésekor a pásztorok legeltettek, pedig Palesztinában akkor is és ma Izraelben is, csak tavasztól őszig hajtják ki a nyájakat a legelőkre.

Természetesen vannak más elképzelések és megállapítások is, Jézus születésének időpontjáról.

A karácsony, mint ünnep

Teljesen mindegy, hogy miként és mikor történt Jézus Krisztus születése, a karácsony, mint ünnep függetlenül, hogy hívőről van szó vagy sem, egyik meghatározó eseményünk. Itt viszont el kell mondanom, egy személyes történetet is.

Már sokszor elmondtam, hogy én délvidéki származású vagyok, iskolás éveimet a szocialista Jugoszláviában éltem meg, ahol egy központi rendelet értelmében az egyházi ünnepek, így a karácsony sem számított munkaszüneti napnak, tehát december 25-én és 26-án dolgoztak az emberek, én pedig baktattam az iskolába. Otthon mindenki megünnepelhette, de a karácsony is munkanapnak számított. Ha nem politikailag nézzük a dolgot, akkor volt benne valami „logika”, ugyanis a több nemzetiségű, így több vallású 24 milliós jugoszláv nép nagy részének más napra estek a fő egyházi ünnepei, ha ehhez hozzáadjuk, a közel 5 milliós muzulmán népességet is, akkor valahogy érthető volt, hogy a titói kommunista hatalom miért határozott így. Persze azóta, hogy az ország széthullott, a karácsony szinte minden volt jugoszláv tagköztársaságban munkaszüneti nap és hivatalos ünnep.

A karácsonynak, mint ünnepnek mostani formáját viszonylag későn, a Krisztus utáni IV. században nyerte el, amikor a kereszténység államvallás lett a Római Birodalomban. Maga a karácsony „kracsun” szó a szláv nyelvekben átlépést, vagyis napfordulót is jelenthet, innen került át a magyar nyelvbe is, utalva arra, hogy az ünnep a téli napfordulóhoz kötődik. Mi magyarok használjuk még a kiskarácsony és a nagykarácsony elnevezést is, nagykarácsony az december 25-e, a karácsony első napja, a kiskarácsony pedig január 1-je, újév napja.

A reneszánsz idején jelent meg az a karácsonyt ábrázoló kép, amit ma is ismerünk. Az ábrázolásban a kis Jézus a földön fekszik, mellette Mária térdel, mögöttük az istálló tárgyai, József pedig gyertyával a kezében áll a jászol mellett és nézi családját.

A karácsony egy hagyományos keresztény ünnep, de sok nem keresztény ember is megünnepli világszerte a szeretet ünnepeként, amivel együtt jár az ajándékozás is.

Modern világunkban – igaz ezt most kissé megváltoztatta a koronavírus-járvány – az ünneppel az ajándékozás mellett együtt jár a karácsonyfa- állítás, a karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, a templomi istentiszteleteken való részvétel és az elmaradhatatlan ünnepi vacsora és ebéd is.

Végezetül minden kedves olvasónak, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok!

