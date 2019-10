Szent tárgyak, ereklyék Jeruzsálemtől Spanyolországig

Jézus Krisztus tárgyi nyomairól általában a torinói lepel jut először az emberek eszébe, azonban kevesen tudják, hogy számos más, krisztusi ereklyeként tisztelt tárgyat őriznek világszerte.

A Jézus halála óta eltelt kétezer év alatt sok hozzá köthető tárgynak nyoma veszett. Egy részük 1789-ben, a francia forradalom alatt semmisült meg, amikor a keresztényutálattól feltüzelt csőcselék a szent tárgyakat csúfolódó körmenetben vitte körbe Párizs utcáin, majd elpusztította őket. Ekkor tűnt el a szent kereszt legnagyobb darabja és Longinus lándzsájának nyele is, amellyel a római katona oldalba szúrta a megfeszített Jézust. Szerencsére azonban néhány ereklyét sikerült megóvni az ártó kezektől és az időnek is ellen tudtak állni. Zarándokok ezrei látogatják a töviskorona megmaradt vázát, az argenteuil-i palástot, a trieri köntöst vagy a korbácsolóoszlopot, amelyhez Jézust a kínzások közben kikötötték.

A titok tanúi – Nyomozás Krisztus ereklyéinek ügyében című kötet Grzegorz Górny lengyel újságíró, televíziós szerkesztő és Janusz Rosikon fotóművész többéves kutatómunkájának gyümölcse, a szerzők a Szentföldtől Spanyolországig kutatják fel azokat a helyszíneket, ahol a szent tárgyakat őrzik. Bevezetnek bennünket az ereklyék történetének rejtelmeibe, és neves kutatókat szólaltatnak meg, akik a legmodernebb kutatási technikákat alkalmazva vizsgálják az ereklyék valódiságát. Többek között megismerhetjük a spanyolországi oviedói székesegyházban őrzött arckendő történetét, amelyet a hagyomány szerint Krisztus fejére kötöttek halála után. Olyan érdekes részleteket is megtudhatunk, hogy a kendőn kirajzolódó arcnyom teljesen megegyezik a torinói lepelen található arclenyomattal, és a két lelet elemzése során az is kiderült, hogy a vérfoltok azonos vércsoportú embertől származnak. Olvashatunk az eredeti kereszt legnagyobb darabjának szomorú sorsáról, amely a már említett pusztítás áldozata lett 1789-ben, de kisebb részeit megtalálhatjuk ereklyetartókban őrizve Európa-szerte.

Ilyen a Baugé kolostorában lévő Anjou-kereszt, amelyet az eredeti kereszt egy darabjából faragtak ki, és stilizáltan ábrázolva a nemzeti címerünkben is megtalálható. Megismerhetjük Jézus felsőruhája, a trieri köntös megtalálásának kalandos részleteit is. Trier püspöke 1512-ben kutatást indított, ekkor fedeztek fel három ládát egy kőlap alatti üregben. A ládák a köntös mellett egy dobókockát és egy kést is magukban rejtettek, utóbbiról úgy vélik, hogy Krisztus használhatta az utolsó vacsorán. Az A titok tanúi rendkívül igényes könyv, sokatmondó illusztrációkkal és részletgazdag fotókkal, egészen biztos, hogy mindenki számára rejteget meglepő és érdekes információkat. Elképzelni sem lehet ennél szebb karácsonyi ajándékot adni annak, aki várhatóan értékelni fogja.