A dunaújvárosi illetőségű Mezmerized zenekar szeptember 18-án adja ki nagylemezét ELECTROLYZE címmel. Két, helyi zenészt kértünk fel, hogy véleményezze a hanganyagot.

Minden zenekar óriásit lép előre, amikor megjelenik az első nagylemeze. Ez az első olyan nagy produktum, amely kézzelfogható egységben jeleníti meg a zenekar arculatát, igényességét és természetesen a számait.

Külcsín

E sorok írója abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a megjelenés előtt egy dedikált példányt kapott a kiadványból.

Mielőtt a zenére rátérnék, pár dicsérő sort megér maga a lemez is. Rendkívül igényes vastag fényes műnyomó papír tartóban helyezkedik el a CD tok a lemezzel. A tokban egy kis füzetke található, ami szintén professzionális nyomdai munkával készült.

A zenekar mindenre kiterjedő igényessége megmutatkozik már borítón is

hiszen a grafikai alkotás Gustavo Sazes műve, aki olyan zenekarokkal dolgozott eddig, mint az Amaranthe, Machine Head, Arch Enemy vagy az Epica.

Belbecs

Ami a lemezen hallható számokat illeti, sokaknak ismerős lehet már pár szám, hiszen eddig a zenekar hat kislemezt és klipet adott ki, mintegy bevezetve a nagylemeznyi hanganyagot. A 12 számot tartalmazó albumon az elektronikus és a metál zene harmonikus egységét hallhatjuk.

A klasszikus zenei alapokba finoman belesimul az elektronikus zene, mintegy megfűszerezve azt.

Kritika

Felkértem általam két nagyra tartott zenészt, akik a metál műfaj dunaújvárosi jeles képviselői, hogy mondják el véleményüket a hanganyagról.

Füzéri Béla gitáros, zeneszerző – GSD

– Minden felvezető nélkül belevágnék a közepébe. Minőségi cucc! A zene és a hangzás egyaránt. A végeredmény pedig egy szélesebb zenei igényeket kielégítő profi produkció. Örülök, hogy a keverést és a maszteringet sem bíztak a véletlenre.

Nem igazan szeretném semmihez hasonlítgatni a zenéjüket, vagy keresgetni a hatásokat, mert nagyon sajátos stílusjegyekkel rendelkezik az album. Ezt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni. Zseniálisan ötvözik az electro es a rock/metal elemeket, hatásokat, ami végig domináns a lemezen, és ez a kombó ad egy különleges hangulatot a zenének, amitől igazan szerethető lesz. Persze, lehet, hogy valakinek pont ettől nem jön majd be a zenéjük.

A nóták szépen ki vannak dolgozva. A dalszerkezetek ritkán térnek el a trendtől, ennek ellenére nem érzem unalmasnak vagy kevésbé átgondoltnak azokat. A legtöbb dalban ott a vibe, jók a riffek és azt hozzák, amit kell, se többet, se kevesebbet.

Odavernek a mélyre hangolt gitárok.

Imádom a cool szólókat, nagyon színesítik az anyagot. Itt is marad a profi szemlélet, nincsenek hosszú vagy túlgondolt szólók, csak a szűkös keret, amin belül meg kell oldani azt, hogy a szóló hangulatos vagy akár technikás legyen, de mindenképpen illeszkedjen a nótába. Úgy érzem, ez jól sikerült. A dob és a basszus is tudja a szerepét, nincs semmi túljátszva. Az electrós cuccok zseniálisan, kéz a kézben járnak a riffekkel, és igazán ötletesek. Az ének profi, tüzes és helyenként szexi, már ha élhetek ezzel a kifejezéssel. Nekem sokszor a ’80-as éveket idézi egy-egy verze vagy refrén dallama, hangulata, és ezzel le is vettek a lábamról, mert alapjában én egy 80’s guy vagyok. Jól vannak a trackek elhelyezve az albumon, amit sok banda figyelmen kívül hagy, és emiatt nem áll össze, vagy nem harmonizál az összkép, így hallgatás közben erejét veszíti a zene, vagy csak egyszerűen alábbhagy az érdeklődés. Személyes kedvenceim első pár hallgatás után: Cyanide, Rage, Fireheart és a Carry on. Nincs sajnos infóm az utolsó két nótában a férfi vokálokról, de elfért volna még pár ilyen a lemezen, akár csak háttér vonalként. Szívesen hallanék tőlük egy akusztikus gitáros zongorás dalt is. Persze ők tudják, mi fér bele a koncepcióba. Negatívumként semmit nem emelnék ki. Sőt, inkább azt mondanám zárásképpen, hogy ezzel az első lemezzel jó magasra tették a mércét. Igazi kihívás lesz überelni az Electrolyse-t, ami egy totálisan szerethető zene, még egy olyan kemény metálos csávónak is, mint amilyen én vagyok. Sok sikert kívánok a bandának! Ha Angliában játszotok, én ott leszek.

Gregus László, Blöckye basszusgitáros – Born Again

Öreg vagyok én már ehhez a zenéhez – kezdte a mondanivalóját, miután meghallotta az első számot. Majd miután a teljes anyagot többször is meghallgatta, így fogalmazott:

– Én főleg a klasszikus metál zenéket hallgatom, de nyitott vagyok az új dolgok felé is. Őszinte leszek, ez a zene nem az én világom. Én jobban szeretem az erőteljesebb gitárt, szinti nélkül. Persze attól még reálisan meg tudom ítélni a lemezanyagot. Ez egy olyan olvasztótégely, amit a fiatalok kedvelni fognak.

Látszik rajta, hogy ezen sokat dolgoztak. Koncepcióra épül.

Hallatszik, hogy ki vannak találva a dalok, volt vele munka, mire összerakták. Találékonyan alkalmazzák a technika adta lehetőségeket. Hallható, hogy a stúdióban a hangmérnök sokat dolgozott a felvétellel. Tehetségesek a zenészek és az énekes hölgy is. Tarja Turunen megjelenésével magasra lett rakva a mérce. Már nem lehet eladni egy zenét azzal, hogy női énekese van a zenekarnak. Tarja óta magasak az elvárások. Zakk Wylde-ot idéző gitárszólók jók lettek. Ha kiemelhetek három számot, ami nekem tetszett, az a Call My Name, ami megmozgatta a lábaimat. A Cyanidban jó a két ének „szépség és a szörnyeteg” megoldása. A Carry On szellősebb dal, jó elgondolkodás, jók az énektémák. Ez tetszett a legjobban. Összességében elmondható, hogy nem lesz a kedvencem, de nagyra értékelem a munkájukat, bár nem vagyok a stílus híve, így is lett pár szám, ami tetszett. Igényes, minőségi munka. Fesztiválon szívesen megnézném őket. Úgy gondolom, helyük van a zenei palettán, szorítok nekik, hogy szélesebb réteg megismerje a zenéjüket.

A zenekarról A Mezmerized zenekar a Sorronia ágán éledt fel Király Anna énekes és Mudra Olivér révén. Király Anna többször fellépett a Sorronia énekeseként Nightwish előtt, de Tarja előtt is. Ilyen nagy nevekkel kapcsolatba kerülni egyfajta látást is ad az embernek a zenekari karrierépítésben. A zene mint önkifejező eszköz akkor tud sok emberhez eljutni, ha a zenekar tagjai professzionális produktumban gondolkodnak. Ez a látás vezette Annát és Olivért a Mezmerized létrehozásakor. A szokásos amatőr lépcsőfokokat kihagyva, tudatosan építkezve jutnak egyre feljebb. 2019 ősze óta kiadtak hat kislemezt, amihez klip is készült. Majd szerződést kötöttek a stílus legnagyobb kiadójához – a Nuclear Blasthoz – tartozó disztribúciós céggel, a Blood Blasttal. Ez további utakat és lehetőségeket nyitott meg a zenekar előtt nemzetközi szinten. Egy évvel a zenekar alapítása után pedig megjelent az első nagylemezük is.

