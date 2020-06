Száz év után is összetartozunk

Az erdélyi Kincses Elemér drámaíró Trójában hull a hó című darabját tervezte bemutatni a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve a Rájátszik – Rác­almási Játékszín Kör társulata, ám a koronavírus-járvány közbeszólt, így egy közel 30 perces, Baksa László pedagógus történeti áttekintésével kiegészített irodalmi összeállítással jelentkeztek a Nemzeti Összetartozás Napján.

A 100 év után is összetartozunk című műsor, amely a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Rácalmási Nyugdíjas Egyesület tagjainak segítségével készült, csütörtökön reggel debütált a művelődési ház honlapján és közösségi oldalán. Az eredeti tervek szerint új darabbal lépett volna közönsége elé a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára a rácalmásiak amatőr színtársulata, ám a járványhelyzet mindezt meghiúsította.

A színházkedvelőknek azonban nem kell lemondani végleg Kincses Elemér erdélyi drámaíró 1981-ben Szatmárnémetiben debütáló Trójában hull a hó című darabjáról, a társulat tehát hamarosan egy új, nívós előadással jelentkezik. Az ismert körülmények miatt a helyi művelődési ház és a Rájátszik közössége úgy döntött, egy online is követhető történelmi-irodalmi összeállítással emlékezik a Trianon okozta máig ható traumára.

A jól szerkesztett műsorban Baksa László, a helyi iskola történelemtanára mutatja be a Nagy-Trianon kastélyban történt békekötés körülményeit és következményeit. Részletesen elemzi, hogy az elcsatolt országrészek milyen gazdasági és kulturális szerepet töltöttek be az I. világháború végével gyakorlatilag széthulló Monarchiában, és milyen sors várt az e területeken élő magyarságra. E történeti áttekintésben nem csupán a trianoni döntésről és az azt követő évekről, évtizedekről hallhatunk, hanem arról is, hogy mi történt a kisebbségi létbe szorult magyarokkal e térségben a szocializmus évtizedeiben, majd a rendszerváltást követő időszakban. Így olyan, a mai napig is heves politikai témák is szóba kerülnek, mint a máig érvényben lévő Benes-dekrétumok, a kárpátaljai magyarokkal szemben is kisstílű ukrán nyelvtörvények ügye.

A műsor egyes kisebb fejezeteihez tematikusan kapcsolódik a Rájátszik tagjainak irodalmi válogatása, amelyben többek között helyet kap Kosztolányi Dezső, Reményik Sándor, Hajnal Anna és Kassák Lajos egy-egy műve is.

A trianoni békediktátumtól napjainkig tartó 100 év fájdalmas eseményeit és összefüggéseit bemutató összeállítás pozitív üzenettel zárul. Baksa László, Magyarország Alaptörvényének egyik alapvetését idézi: „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket…”