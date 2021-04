Számos akcióval készül majd a Bartók

Számos remek akcióval készül a következő hetekre a Bartók színház. E tervekről tartott sajtótájékoztatót Őze Áron, az intézmény igazgatója.

„Kilenc József Attila-vers hangzik majd el a színházi kollégák részéről. Az előadást én szerkesztem, ám minden fellépő művész maga választhatta ki a számára aktuálisan legkedvesebb József Attila-verset – mondta el a Bartók színházban tartott sajtótájékoztatón az intézmény igazgatója, Őze Áron, aki elárulta, megközelítőleg körülbelül száz vers van a fejében, ezek egy jelentős része József Attila költeménye. Olyan képekkel, megfogalmazással, mélylélektannal írt József Attila, amely valóban egyedülállóvá teszi a művészetét. Úgy szoktak fogalmazni: József Attila-versekkel csak próbálkozni lehet…

– E verses összeállítást kedden délután vettük fel a Bartók stúdiótermében és a költészet napján, április 11-én, vasárnaptól lesz elérhető a Bartók Színház és Művészetek Háza Facebook-oldalán, valamint a Youtube videómegosztón. A programsorozatunkat folytatva május 2-án egy anyák napi összeállítással készülünk, május 30-án gyermeknapra is egy tematikus összeállítást tervezünk, s július 6-án, a pedagógusnapon is egy ünnepi műsorral köszöntjük a pedagógusokat. Kollégáim kiváló munkájának köszönhetően a Bartók online sorozatának keretében könnyűzenei koncertekkel is kedveskedünk majd a közönségnek. E koncertfelvételeket a Bartók színházban rögzítjük a következő hetekben – fogalmazott a színház igazgatója, aki a lehetséges újranyitásról is beszélt lapunknak. – A Bartók színház is folyamatosan követi a változásokat, főként azt, ami a Magyar Közlönyben megjelenik. Ha a törvényi keretek majd újra lehetővé teszik, akkor végre visszatérhetünk az eredeti feladatunkhoz, azaz, hogy végre újra fogadhassuk a közönségünket a színházban. Mert bár folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a közönséggel az online térben, alapvetően mégis az a küldetésünk, hogy a színház együtt lélegezzen a látogatókkal. Optimista alkat vagyok, ha május közepén kapunk egyfajta nyitási lehetőséget, akkor azzal élni szeretnénk. Láthatóan az átoltottság mértéke irányítja ezt a dolgot, örömteli, hogy az átoltottak száma napról napra jelentősen nő. Az évad mellett már a nyárra is készülünk. A legutóbbi társulati ülésen is jeleztem a kollégáknak, hogy lesz munkák bőven, hiszen a nyári időszakra is már hét biztos meghívása van a Bartóknak. Megtisztelő, hogy országos fesztiválokon is komolyan számolnak a Bartók színházzal, ott leszünk Kisvárdán, Esztergomban, Szentendrén és Gyulán is.