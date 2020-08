Számára is meglepetést hozott a frissen megjelent Party CD-je

A mi városunk mindig is híres volt a különböző műfajokban dolgozó, sikeres művészeiről. Közöttük külön kategóriát képviselnek a könnyűzene szereplői. Horváth Jankó az elmúlt hetekben vehette kézbe a legújabb CD-jét, ami Party címmel kerül a rajongók és gyűjtők kezébe.

A sikeres fiatal előadó egy jó hangulatú találkozón mesélt nekünk a remek anyag megszületéséről.

– Ki ez a Horváth Jankó?

– Énekes vagyok, a műsorommal járom az országot. Mellette többnyire saját szerzeményeimmel szerepelek a zenés tv-csatornák műsoraiban.

– Mondhatni, hogy már egy celebbé változott?

– Azt azért nem mondanám! A celebséget és a sztárságot sem szeretném. Azzal nincs bajom, ha mások azzá válnak, én viszont csak egy sikeres énekes srác szeretnék maradni, aki szórakoztatni szeretné a közönséget.

– „Könnyű önnek”, hiszen már a dédapja is híres zenész volt!

– Valóban egy zenész dinasztiából származok, onnét indult a pályám. Ez annyiban segít, hogy sok olyan adottságot örököltem, például a zenei vénát, amire ezen a pályán szükségem lehet. Abban viszont nem segít, hogy ezáltal könnyebben felkapaszkodhassak. Nem lettem hangszeres játékos, egy zongorán elpötyögöm a dalaimat, de „csak” énekesnek tartom magamat. A meghangszerelésüket azonban már profikra bízom. Kielégít ez az állapot. (A családunkból egyedül Gina, a húgom nem lett színpadi ember, de ő a szívével segít bennünket, amit nagyon köszönök! A közelgő házasságkötéséhez pedig sok boldogságot kívánok neki!)

– Egy új, saját lemezzel jelentkezett az elmúlt hetekben, a Party cíművel!

– Ez egy bulizós lemez, amin többnyire közismert, nagy nemzetközi slágerek, közöttük négy saját szerzeményem található. Ez az anyag azért jött létre, mert a nyár közepétől már a saját menedzseremmel dolgozom, akivel egy eredményesebb korszakomat kezdtem el. Egy új műsort állítottunk össze, amiben a lemezen található külföldi slágereket is előadom. Az élő program és a hanghordozó egy időben került a közönség elé. A fogadtatása egészen jól sikerült. Az összes dal jó hangulatú és táncolható. Ezért kapta a lemez a Party címet. A stílusa szerint a popzenék közé sorolható, de egy kicsit a diszkó világába hajlik.

– A lemez szakmai munkáiban mi volt az érdekes?

– A zenei alapokat és a hangszerelést a Digitál együttesnek köszönöm. Az édesapám, a zenekar frontembere és zseniális gitárosa, akinek szívügye volt ez a feladat, de nem akarta, hogy a lemez a saját kedve szerint szólaljon meg. Jól, közös kompromisszumokkal csináltuk végig az egész munkát. A zenekarral közösen is énekelem ezeket a dalokat, és az, hogy most önállóan is bemutatom azokat, nem okozott bennük ellen­érzést. A felvételek a BakElit Hangstúdióban készültek Baki Endre és Futó Gábor vezetésével. A borító és a fotó Haver Gábor munkája. Külön köszönet érte nekik. Természetesen boldog vagyok a megjelenés miatt. Ez az ötödik lemezem. Az előző után azt gondoltam, hogy néhány évig csak az addigi műsorommal fogok fellépni, és videóklipek formájában készítek új dalokat. Még a számomra is örömteli meglepetésre mégis itt van a kezemben a legújabb!

– A további tervekről?

– Szerintem nem kell ezt a megjelenést sokáig ünnepelni, ezért tovább folytatom a tervezett munkáimat. Augusztusban jövök ki az új videós anyagommal, „Soha nem adom fel!” címmel. A forgatási helyszínünk itt lesz a mi városunkban. Az operatőr, a korábbi alkotó, akivel eddig együtt dolgoztam, jelenleg nagyon elfoglalt. Ezért, bár szívesen dolgoznék vele ez alkalommal is, de lehetséges, hogy egy helyi tehetség veszi át a feladatát. Nagyon bízok benne. Ezt a munkát nagyon élvezetesnek találom, mert én találhatom ki a forgatókönyvet. Fontosnak érzem, mert én még úgy élek ebben a világban, hogy hiszek abban, fennmaradhat a produkciónk az utókor számára. Maradandót szeretnék alkotni.

– Nincsenek idén fesztiválok…

– Megértem az összes intézkedés okát a vírus ügyében, de azért nagyon sajnálom mások mellett az EFOTT Fesztivál elmaradását is, mert ott fellépési lehetőséget kaptam. Boldog lettem volna, ha megvalósul. Nagyon jó dolog olyan nagy közönség előtt fellépni, mint a fesztiváloké, hiszen például óriási doppingot ad a velük való találkozás. Minél több embert szórakoztathatok, annál jobb a közérzetem. Az a célom, hogy jókedvre derítsem őket. Nagyon fontos, hogy minél előbb felkeltsem a figyelmüket, mert onnét már együtt szórakozunk.

– A különleges segítők?

– Nekem a barátnőm az a személy, aki, még a kis természetes féltékenységével is, személyesen inspirál a még jobb munkára. Figyeli a tevékenységemet, és hisz is benne. Hálás vagyok érte. Kikérem a véleményét, de a döntés végül az enyém. Külön köszönettel tartozom a családomnak és a rajongóimnak azért, mert mellettem álltak.