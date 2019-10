Szabó Máté, a 16 éves dunaújvárosi alkotó nyert a Göcsej Filmszemlén

Máté a Széchenyi István Gimnázium tanulója nemrég indult a Göcsej Filmszemlén, ahol Ifjúsági kategóriában első helyet szerzett a Szorul a hurok című alkotásával.

Bizonyára emlékeznek Híresember Nil-re, a dunaújvárosi vloggerre, akit nemrégiben itt a duol-on is láthattak. Az alma nem esik messze a fájától, hiszen a profi videós szakember fia, Máté is szenvedélyesen szereti a filmeket, nem csak nézni, készíteni is. Tollat ragad, forgatókönyvet ír és rendez. Pár éve kezdte, de már most sokra vitte.

Szabó Máté fiatal kora ellenére már több filmes versenyt nyert

Két éve a Helikoni diáknapokon ezüst minősítést kapott, tavaly a Fejér Megyei Diáknapokon kategória díjas lett, majd idén ugyanitt arany minősítést szerzett. Tudatosan készül a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ezért jelentkezett egy országos megmérettetésre, a Göcsej Filmszemlére, ahol az elért helyezést felvételi pontokkal díjazzák.

A színvonalas versenyen az Ifjúsági kategóriában indult a Szorul a hurok című alkotásával. A film a gyász, a bűntudat, a végzet és a mi lett volna, ha… négyesére épül.

Koltay Gábornak tetszett Máté filmje

Az egyik zsűritag, Koltay Gábor, a neves filmrendező a díjátadó után hosszasan beszélgetett Mátéval, akit hasznos tanácsokkal látott el. A film elnyerte a tetszését, javasolta, hogy jövőre induljon a felnőtt kategóriában, ami bár nehezebb terep, de arra érdemesnek tartotta. Koltay úgy gondolja, hogy több lábon kell ma már állni, ezért azt javasolta Máténak, hogy tanuljon más kreatív szakmát is a filmezésen kívül.

Híresember Nil így írt viccesen a közösségi oldalán: Ismerőssel beszélgettünk:

– Szombaton Zalaegerszegre viszem a gyerekeket, mert Máté egyik filmje bekerült a legjobbak közé a XV. Göcsej Filmszemlén.

– De jó! A gyereked a nyomdokaidba lépett?

– Remélem nem, mert én 22 éve filmezek, és még egy díjat sem nyertem; Máté 16 éves, és, ha szombaton összejön, akkor az már a 4. díja lesz! Szerencsére, már rég túlnőtt rajtam! 😂

Mit kell tudni a Filmszemléről?

Immáron 15. alkalommal rendezték meg Göcsejben az országos hírű filmfesztivált szeptember 14-én, amelyre idén 112 pályamunka érkezett. Összesen 4 kategóriában lehetett versenyezni, úgymint, dokumentumfilm, kisjátékfilm, filmetűd és ifjúsági kategóriában. Ezen felül Göcsej Filmszemle fődíját is megnyerhette az arra érdemes film, szerző. Az ifjúsági kategóriában szabadon választott témával, technikával lehetett nevezni maximum 18 éveseknek 3-5 perc időkorlátban. A többi kategóriában nem volt időkorlát a filmek hosszát illetően. A filmeket háromtagú zsűri értékelte: Koltay Gábor filmrendező, Lovass Tibor alapító és Szaknyéri András, a hévízi Fontana Mozi vezetője.