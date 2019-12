Süssfőzzdíszítsis. Rosszanyavagy.

A karácsonyt sokszor ott rontjuk el, hogy baromi nagy hangsúlyt fektetünk a külsőségekre és keveset a boldog megélésre, valamint az sem megy nekünk, hogy helyesen ítéljük meg, kivel érdemes a karácsonyt tölteni. Erről szól a Rossz anyák karácsonya.

A Rossz anyák a 2016-os év egy üdítő darabja volt, a tucatnyi vígjáték között ugyanis egy eddig meg nem szólított célközönséget talált magának, és a játékidő erejéig levette a (nem)elég jó anyák válláról a folyamatos megfelelési kényszer okozta szorongás terhét. Még az olykor alpári poénok is jól működtek benne, így joggal nézhetjük meg a 2017-es évi folytatást nagy elvárásokkal telve. A karácsonyi kiadásban a három barátnő, Amy, Kiki és Carla úgy döntenek, az ünnepi felhajtásból ez alkalommal ideje leadni, és inkább magára az ünnepre fókuszálni.

Ez még talán működhetne is, ám megjelennek a rossz (valójában nem) anyák még rosszabb (igen, ők tényleg azok) édesanyjai és egy szintén nagyon ismerős szituációt teremtenek. Pontosabban hármat, mert a három barátnő három édesanyja a házisárkány egy-egy különböző arche­otípusát jelenítik meg: a majomszeretettel fojtogató, a kínosan bunkó és az elégedetlen nárcisztikus nagyszülők köré épül a mozi, Mila Kunis, Kristen Bell és Kathryn Hahn játéka háttérbe szorul mellettük, mi több, közös jelenetük is egyre kevesebb van. A humor kevésbé erős, mint az első részben, de így is szórakoztatóan tanulságos. De valahol azért fájóan realisztikus is.