Sűrűn teleírt a koncertnaptár márciusban a zeneiskolában

Izgalmas, dús programokkal teli a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola márciusi kínálata, tájékoztatott Dőr Gabriella, az intézmény igazgatója.

Még 2002-ben indították útjára a regionális klarinétos találkozót, amit azóta is kétévente megrendeznek. Az idők során gazdagodott a rendezvény, bővült a hangszerek köre, így 2016-ban átnevezték Regionális Fafúvós Találkozóra, így magában foglalja a fúvós hangszerek családját. A találkozó célja a bemutatkozás, a tapasztalatcsere, a szakmai fejlődés. Ilyenkor mindig hívnak vendégelőadókat is, akik a hangszerükön is bemutatkoznak, ugyanis az összejövetel hangverseny formájában zajlik, ahol az összes résztvevő eljátssza a darabját, amit egy kötetlen szakmai beszélgetés követ. A megszokott rend szerint egy vendéget hívtak, ám most az évfordulóra több hangszerest is várnak. Díszvendégek lesznek: dr. Varga Laura Artisjus-díjas fuvolaművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense; Vizsolyi Lívia Artisjus-díjas fagottművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének mesteroktatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar örökös tagja és Maczák János klarinétművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének főiskolai docense, a Szegedi Szimfonikus Zenekar örökös tagja. Így aztán március 7-én a fafúvós hangszereket mestertanárok képviselik majd. Ez egy remek alkalom lesz, hogy ezt a hangszercsoportot népszerűsítsék, ami a klarinétra rá is fér. Mihály György hangszerész jóvoltából a régi fafúvós hangszerek világába is elkalandozhatnak a látogatók, ugyanis ezekből a különleges hangszerekből nyílik alkalmi, csak ezen a napon látható kiállítás. Pécsről egy hangszert, hangszertartozékokat és zenés ajándéktárgyakat árusító cég is képviselteti magát a rendezvényen.

Izgalmas, dús programmal teli hetek az iskolában

Két héttel később a zongoráé lesz a főszerep, március 21-én, szintén 10 órától a régió zeneiskolás növendékeinek négykezes találkozójára várják a résztvevőket. Ennek már hosszú ideje Dunaújváros ad otthont. Nem csoda: az igazgatónő maga is érintett a találkozóban. Matolcsi Katalinnal közösen beneveztek a ZeneVarázslat nemzetközi négykezes zongoraversenyre is.

A nagyrendezvények között, mintegy csuklógyakorlatként március 12-én a Campus étteremben 6. alkalommal várják a jazz szerelmeseit a Jazz Cafe-koncertre, ahol bemutatkoznak a növendékekből és tanárokból alakult zenekarok.

Csatlakoztak a Bach Mindenkinek Fesztiválhoz is március 17-i Bach-koncertjükkel.