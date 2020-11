Süni hatalmas szólója – videó

Kővári János – Süni – Dunaújváros kiváló gitárosa. Sorozatunkban zenei videóit tesszük közzé az igényes zenét szerető közönségnek.

Most egy funky groove-ot mutat be. A tempós, húzós ritmusos zenei alap is figyelmet érdemel, de Süni szólójátéka egy szóval írható le: zseniális.

Lássuk, halljuk:

