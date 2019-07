Sansa-X lángra kap

Örök háború dúl a Marvel és a DC rajongók között, ezt a párbajt pedig sosem fogjuk eldönteni érdemben, viszont amint az egyiknek éppen jobban fut a szekere, akkor megtolja a másik is egy kicsit sajátját.

Ebből a körtáncból leginkább az lehet a végeredmény, hogy a kiváló alkotások közé óhatatlanul keveredik egy-kettő eltúlzott darab is, de mindig akadnak olyan kőfanok, akik megbocsájtják ezt a bakit. Hogy miként vélekedünk a legújabb X-Men moziról, azt tehát a fentiek fényében döntse el mindenki. Aki egyszer beleszeretett a mutánsok világába, az nem fog egyhamar szakítani velük. A közel 20 éves X-Men széria ereje valahol abban is rejlik, hogy rátapintott mindannyiunk titkos vágyálmára, azaz arra, hogy milyen király is lenne, ha képesek lennénk a puszta fizikumunkkal tüzet gyújtani, elektromosságot gerjeszteni, gondolatot olvasni vagy mondjuk repülni.

Eme fantáziavilág hullámait meglovagolva sok jó film született, aztán itt a franchise búcsúdarabja. Jean Grey, a főszereplőnk gyermekként szuperképességeit használva véletlenül megöli a szüleit, a sokkban lévő gyereket azonban Charles Xavier a szárnyai alá veszi és mentális torlaszokat állítva a lány fejébe elfeledteti vele a tragédiát, másrészt segít neki megismerni és kordában tartani az erejét. Jean nem mellesleg az egyik leghatalmasabb ome­gaszintű mutáns és köré épül az egész mozi: az univerzum energiájának csatájába láthatunk bele, főnixünk mellett pedig ott egy seregnyi másik mutáns, akik bár teszik a dolgukat, karakterszempontból messze elmaradnak a klasszik X-Men csapathoz képest. Összetűzésbe kerülnek még egymással is, Jean Grey ámokfut, mert egy napkitörés megsokszorozta amúgy sem kicsiny erejét és tudatblokkjai felbomlanak. Végül minden jóra fordul, vagy éppen nem, azt már nézzük meg mi magunknak.

Sophie Turneren nagy a nyomás Jean karakterét illetően. Egyrészt már ő maga is egy reklámfogás, mert aki önmagáért nem csípte az X-Ment, de mondjuk Trónok harca rajongó volt, az már csak azért megnézte a filmet, hogy lássa, mit tud a sorozat Sansája. Mellé még kerültek elég jó fiatal színészek, mint Jennifer Lawrence vagy James McAvoy, de egy kicsit erősebb forgatókönyv mellett talán magasabbra szállhattak volna. Minden esetre érdemes megnézni ezt a filmet, már csak azért is, mert a széria utolsó darabja. De le kell szögezni, nem a legerősebb.