Sajátos a dán közösség

A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár dolgozói közül ezúttal Kovács Dóra ajánlja Meik Wiking: Hygge című kötetét.

„A hygge a felelősségteljes, stresszes, törtető felnőtt énünknek ad pihenőt. Nyugi, csak egy kis ideig. Arról szól, hogy egy egyszerű élvezetben megéljük a boldogságot, és tudjuk, minden rendben lesz.”

A dán származású író tollából megismerhetjük, hogy milyen is az az igazi dán életérzés. Meik Wiking, aki Dániában, a boldogságkutató intézetben dolgozik, munkájából adódóan keresi a választ arra, hogy mi teszi boldoggá az embereket. És hol másutt kezdhetné a kutatást, mint saját otthonában, Dániában.

A könyv gyönyörűen illusztrált, emellett informatív és kellemes olvasmány. Nincsenek olyan részek, amik megakaszthatnák az olvasót. Egyszerűen és érthetően leírja, hogy mitől is boldogok annyira a dánok.

Náluk nagy szerepe van az együtt töltött időnek

A dán életérzés, hygge (ejtsd hügge), fő alkotóeleme a gyertyák, a természetes fény, a sütemények és az összetartozás. A dánok kétszer annyi édességet fogyasztanak, mint a többi európai ország lakói, és jóval több gyertyát égetnek el. Jóval fontosabb náluk az összetartozás, mint a többi országban. Szeretnek összejárni, szeretnek a családdal lenni. Sokan nyilatkoztak arról, hogy amíg más országokba 6-7 óráig is túlórázni kell, Dániában, a családosoknak legkésőbb 4-kor, azoknak, akiknek nincsen családja, legkésőbb délután 5 órakor haza kell menniük. Ezzel erősítve a családi és szociális hálót és az emberek boldogságát.

A külföldiek szerint Dániába nehéz beilleszkedni, de ha egyszer befogadnak, onnantól már teljes jogú tagja vagy a csapatnak, de tény, meg kell dolgozni azért, hogy egy baráti körbe bekerüljön az ember. A könyv recepteket is tartalmaz, olyan ételekről, amiktől nagyon „hygge” lesz az ember. Ismerjük be, a dánok szeretnek enni, és ezt lehetőleg társaságban tenni. Maga az író is kihangsúlyozza, hogy sokkal jobb úgy összejönnie egy baráti társaságnak, ha ott közösen főznek, mintha valakihez mennének, és az az egy ember szakadna meg a főzésben.

A dánok valamit tudnak, és lehet, hogy nagyon jó lenne, ha azt Európa nagy részén is tudnák. Mert nincs a hyggében semmi drága, vagy kivitelezhetetlen. Egyszerűen az élet szeretetére fókuszál.

„Azt mondják, a szuperhőseink sokat elárulnak rólunk. Az amerikaiaknak ott van Superman, Pókember és Batman. A dánoknak pedig… nos… a Sütiember.”