Rock délután a Falukemencénél

A perkátai motorosok 2019. június 29-én, szombaton szórakoztató programmal vártak minden érdeklődőt a település Falukemencéjéhez.

A 18 órakor kezdődő esemény során fellépett az Animus együttes, illetve a Hangár21 is, akik megalapozták a jó hangulatot, melyet aztán a Blues Company zenekar folytatott.

– A rendezvényt úgy találtuk ki, hogy mi, motorosok szeretjük a Blues Company-t – nyilatkozott Piros László, a program egyik szervezője. – Fergeteges hangulat volt, nagyon jól éreztük magunkat.

A megvalósítást Perkáta Nagyközség Önkormányzata és egy helyi vállalkozó is támogatta, s az esemény a hajnali órákban ért véget.

A motorosok további programmal készülnek még az önkormányzat által 2019. július 6-án szervezett Kárpátia koncert napjára is, amikor a VII. Kastélykerti Motoros Napot kívánják megszervezni, a szokásos falukörrel és motoros felvonulással.