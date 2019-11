Régi dunapentelei történetek III. – Díszbemutató a könyvtárban

A Pentele Baráti Kör és a József Attila Könyvtár szeretettel vár minden érdeklődőt november 21-én, csütörtökön 17 órakor a Felnőttkönyvtárba!

Autentikusan, az eredeti kézirat mentén adja közre a Pentele Baráti Kör Schlitterné Nyuli Anna történeteit az 1930-es évektől a városépítésig.

Bóna István régészprofesszor, a dunaújvárosi múzeum volt igazgatója, egy 1998-as személyes hangvételű levélben így írt:

„…s olvasva azokat, történeteiből szinte megelevenedik a korszak, s feltámadnak emberei… a Régi történetek a régi Dunapentelén már sokkal inkább irodalom (szépen megírt falusi novellák igaz történetekről, s régen élt emberekről)…. érdemes lenne kibővítve önálló kötetben kiadni azokat.”

Ezek a sorok indították el Kemény Lajosnét, hogy publikálni kell nagynénje néprajzi forrásértékű hagyatékát. A 2018-ban megjelent első két kötet után egy év elteltével immár a harmadik kötetet veheti kezébe az olvasó.

Jakóné Fekete Teréz így emlékezik vissza a kézirat szerzőjére:

„- Anna nagynéném már családanyaként és a korabeli óragyár dolgozójaként fogott kezébe egész életét megváltoztató, csodatevő tollat. Erre munkahelyi iskolájának magyar szakos tanára, Papp Sándor ösztönözte. Házi feladatait elolvasva, egyszer csak azt mondta neki: „Magának írnia kell!” Ezzel a tanítvány, az őstehetség lelkében felpattant egy zár, és az addig alatta szunnyadó érzések, emlékek, élmények a felszínre törtek, életre keltek. Kinyílt a szíve, és ez örömet, megnyugvást okozott neki. Ettől kezdve egymás után teltek be kockás füzetei, amelyekben megelevenedett a hajdan volt huszadik század eleji Dunapentele: utcái, lakói, közéleti eseményei, mindennapjai – a bölcsőtől a sírig. Önmaga erről így vall: – Leírtam Pentelét.”

Kemény Lajosné, Bori, a kötet szerkesztője mesél a kezdetekről, Anna néniről és a könyvekről:

„– A nagynéném, Schlitterné Nyuli Anna gyermekkori emlékeiből és az idősek elmesélései alapján, több mint tíz éven keresztül írta a történeteit. A fia halála után került hozzánk a kézirat, elolvastam és úgy gondoltam, ez csak nekünk, a hozzátartozóinak érdekes, de aztán többeket megkérdeztünk, és úgy döntöttünk, másokkal is meg kell osztani ezeket… Szeretnénk, ha a könyvekben szereplő személyek leszármazottai is megismernék őseik hétköz- és ünnepnapjait.”

„… Panni néném is nagyon szeretett olvasni, akik hazajöttek rokonok, ismerősök, hozták a slágereket, megtanulták, és leírta azokat is. Nagyon szép írása volt. A hetedik, nyolcadik osztályt már felnőtt fejjel végezte el, s amikor fogalmazást kellett írnia, fölfigyelt rá a tanára, s mondta neki, ezt nem szabad abbahagyni, írogasson másokat is. Visszakérdezett: – Mégis, mit írjak? – Hát, ami megtörtént az életében, vagy amit hallott innen-onnan – felelte a tanára. Akkortól kezdett el írni.”

„Amikor már több száz olyan éneket, nótát leírtam, amelyek az évek folyamán itt Dunapentelén a dalos lelkűek ajkán elhangzottak, gondoltam egyet. Azt gondoltam, ha ezeket írom, miért ne írhatnám le az életüket is. Dunapentele életét a régi időből…. Biztosan lesz az utódok között, aki örömmel olvassa majd hogyan éltek ősei…. Így legalább tudni fogják a kedves utódok: Volt egyszer egy Dunapentele, így éltek Dunapentelén, az ínekes Dunapentelén.”

Szente Tünde: Láncra fűzött gyöngyszemek Pentele életéből

Szente Tünde: Gyakorlott elbeszélő stílusában, ízes nyelvezettel íródott a kötet